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Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алматы
12 Января 2022 14:50
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алматы. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал с официальной информацией об антитеррористической операции в Казахстане.
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«Подтверждаем, что Президент прибыл в Алматы. Принимал участие в заседании оперативного штаба в Алматы. Также прошла встреча с родными и близкими погибших сотрудников полиции, военнослужащих, выразил соболезнования и вручил награды», - сообщил пресс-секретарь Берик Уали.
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