Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алматы. Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал с официальной информацией об антитеррористической операции в Казахстане.

«Подтверждаем, что Президент прибыл в Алматы. Принимал участие в заседании оперативного штаба в Алматы. Также прошла встреча с родными и близкими погибших сотрудников полиции, военнослужащих, выразил соболезнования и вручил награды», - сообщил пресс-секретарь Берик Уали.