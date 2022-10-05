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Президент РК: Индустриальное развитие не должно идти в ущерб качеству жизни людей

Редактор:  
Ринат Дусумов
5 Октября 2022, 11:33
Президент РК: Индустриальное развитие не должно идти в ущерб качеству жизни людей

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Индустриальное развитие региона не должно идти в ущерб интересам граждан и качеству жизни людей. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Жители области, особенно городов, где расположены крупные промышленные предприятия, постоянно поднимают вопросы экологии. Понятно, что деятельность индустриальных гигантов связана с определенными выбросами, загрязняющими окружающую среду. Однако есть принятые обязательства, стандарты и нормы, которые требуется строго соблюдать. Индустриальное развитие региона не должно идти в ущерб интересам граждан и качеству жизни людей. Министерству экологии необходимо контролировать данный вопрос», - сказал Президент РК.


Президент Казахстана   Карагандинская область   Экология  
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