20 Сентября 2022, 00:02
Президент РК и глава компании Coursera рассмотрели вопросы развития образования
НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев и генеральный директор компании Coursera Джефф Маджионкалда рассмотрели вопросы развития образования, повышения квалификации государственных служащих, академической поддержки университетов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Coursera является одним из лидеров в области обучения знаниям и современным жизненным навыкам.
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