20 Сентября 2022, 00:02

Президент РК и глава компании Coursera рассмотрели вопросы развития образования

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев и генеральный директор компании Coursera Джефф Маджионкалда рассмотрели вопросы развития образования, повышения квалификации государственных служащих, академической поддержки университетов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Coursera является одним из лидеров в области обучения знаниям и современным жизненным навыкам.