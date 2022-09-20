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Президент РК и глава компании Coursera рассмотрели вопросы развития образования
20 Сентября 2022, 00:02

Президент РК и глава компании Coursera рассмотрели вопросы развития образования

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев и генеральный директор компании Coursera Джефф Маджионкалда рассмотрели вопросы развития образования, повышения квалификации государственных служащих, академической поддержки университетов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Coursera является одним из лидеров в области обучения знаниям и современным жизненным навыкам.

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