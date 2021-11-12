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Президент РК: Государство в непростые периоды всегда поддерживало отечественный финансовый сектор

12 Ноября 2021 10:48
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Президент РК: Государство в непростые периоды всегда поддерживало отечественный финансовый сектор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Меры, принятые государственными и международными институтами, позволили остановить дальнейшее ухудшение ситуации, связанной с пандемией. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к участникам IX Конгресса финансистов Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Экономика показывала свою устойчивость во время тяжелых экономических кризисов последних десятилетий. В начале прошлого года мало кто мог предположить, что пандемия коронавируса и ее последствия окажут столь разрушительный эффект на мировую экономику. Последовавшее за ней падение рынков стало одним из самых значительных за последние сто лет. Беспрецедентные меры, принятые государственными и международными институтами, позволили в целом остановить дальнейшее ухудшение ситуации», - сказал Касым-Жомарт Токаев в видеообращении, обращаясь к участникам Конгресса.

Однако, как отметил Глава государства, неопределенность в сырьевой, торговой и финансовой сферах все еще сохраняется.

«Дальнейшее поступательное развитие финансовой отрасли с учетом глобальных рисков и тенденций является одним из приоритетов государства. При этом ее ключевой задачей остается поддержка экономического роста страны. Государство в самые непростые периоды всегда поддерживала отечественный финансовый сектор. Благодаря этому сегодня банки достаточно устойчивы и располагают большим потенциалом для кредитования экономики. Поэтому они обязаны взять на себя роль одного из главных двигателей динамичного восстановления экономики и ее дальнейшей диверсификации», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, более активно необходимо развивать отечественный фондовый рынок, включая международный финансовый центр «Астана», который должен стать еще одним важным источником финансирования экономики.

«На текущем этапе следует также учитывать вызовы, связанные с «зелёным» разворотом глобальных финансовых институтов, глубинной цифровизации финансовых услуг. Эти вопросы требуют серьезного обсуждения и поиска сбалансированных решений. Последовательное развитие данных направлений откроют дополнительные возможности для усиления конкурентоспособности нашей страны. В конечном счете перед госорганами, регуляторами и финансовыми институтами стоит одна общая задача - повышение благосостояния нашего народа», - отметил Президент Казахстана.

В ходе своего видеообращения к участникам Глава государства поздравил сотрудников финансовой сферы с профессиональным праздником и пожелал плодотворной работы Конгресса финансистов Казахстана.


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#Президент Казахстана   #Экономика   #Минфин РК   #Финансы  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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