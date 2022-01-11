Президент РК: Государство и граждане – это единое целое

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Государство и граждане – это единое целое. Эти понятия неделимы, особенно когда речь идет о безопасности страны. Об этом сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прошедшие события показали проблемы, существующие в нашем обществе. Нападения на наши города, родных и близких показали, насколько хрупкими оказались главные ценности нашего государства – мир и стабильность. Мы должны четко понимать, что государство и граждане – это единое целое. Эти понятия неделимы, особенно когда речь идет о безопасности страны», - сказал Глава государства.

Ранее Президент отмечал, что Вооруженные силы, правоохранительные структуры, органы Национальной безопасности, внешней разведки должны слаженно работать во имя одной цели – максимальной эффективной защиты наших граждан, конституционного строя, суверенитета под угрозой любого характера и масштаба.

Напомним , что заседание Мажилиса Парламента началось в Нур-Султане. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принимает участие в заседании в режиме конференцсвязи.