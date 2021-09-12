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    12:53, 12 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Президент РК: Государство будет поддерживать институт семьи

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Крепкая и счастливая семья – основа благополучия и процветания нашей страны. Государство будет поддерживать институт семьи, и проводить комплексную семейную политику. Об этом написал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на своей странице в сети Twitter, передает МИА «Казинформ».

    «Поздравляю соотечественников с Днем семьи! Этот праздник имеет особое значение для Казахстана. Крепкая и счастливая семья – основа благополучия и процветания нашей страны. Государство будет поддерживать институт семьи, и проводить комплексную семейную политику», - написал Глава государства.


    Напомним, казахстанцы сегодня отмечают День семьи. Министр информации и общественного развития Аида Балаева поздравила граждан нашей страны.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана День семьи Главная Общество
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