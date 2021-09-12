Президент РК: Государство будет поддерживать институт семьи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Крепкая и счастливая семья – основа благополучия и процветания нашей страны. Государство будет поддерживать институт семьи, и проводить комплексную семейную политику. Об этом написал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на своей странице в сети Twitter, передает МИА «Казинформ».

«Поздравляю соотечественников с Днем семьи! Этот праздник имеет особое значение для Казахстана. Крепкая и счастливая семья – основа благополучия и процветания нашей страны. Государство будет поддерживать институт семьи, и проводить комплексную семейную политику», - написал Глава государства.





Напомним, казахстанцы сегодня отмечают День семьи. Министр информации и общественного развития Аида Балаева поздравила граждан нашей страны.