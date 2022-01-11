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Президент РК: Госорганы по-прежнему плодят макулатуру и бессмысленную переписку

Автор:  
Акбота Кузекбай
11 Января 2022, 12:37
Президент РК: Госорганы по-прежнему плодят макулатуру и бессмысленную переписку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Данные информационных систем государственных органов следует признать официальными и не требующими бумажного переподтверждения. Такое поручение дал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня госорганы ориентированы не на содержательную реализацию поручения, а на его бюрократическое исполнение. Готовятся документы. В принципе, образцовые по форме. Но выколоченные по содержанию. Несмотря на интеграцию ключевых информационных систем, госорганы по-прежнему плодят макулатуру и бессмысленную переписку», - сказал во время заседания Мажилиса Касым-Жомарт Токаев.

По словам Главы государства, данные информационных систем государственных органов следует признать официальными и не требующими бумажного переподтверждения.

«В противном случае зачем мы вводим цифровизацию? Цифровизация ведь это не модная игрушка. Она должна практически функционировать быть полезной с точки зрения исполнения функций государственного аппарата. Большинство совещаний нужно проводить в онлайн-формате. Эти и другие меры по кардинальной дебюрократизации госаппарата будут отражены в отдельном указе», - отметил Глава государства.


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