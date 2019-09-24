Президент РК: Экономическое и инвестиционное сотрудничество между Казахстаном и США значительно укрепилось

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Официальную программу первого дня визита Главы государства в Нью-Йорк завершил круглый стол с участием руководителей крупных американских компаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев поздравил членов Казахстанско-американской бизнес-ассоциации с 20-летием создания и выразил благодарность за организацию данного мероприятия.

Президент обратил внимание американских бизнесменов на то, что с момента подписания Совместного заявления о казахстанско-американском расширенном стратегическом партнерстве, состоявшегося в рамках визита Нурсултана Назарбаева в США в январе 2018 года, торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество между двумя странами значительно укрепилось.

Глава государства напомнил, что США являются одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана: общий объем американских инвестиций в нашу страну превысил 45 млрд долларов, в Казахстане работают более 500 американских компаний.

«В 2018 году прямые американские инвестиции в Казахстан установили новый рекорд, достигнув отметки в 5,3 млрд долларов, объем взаимной торговли увеличился вдвое, составив 2,8 млрд долларов в 2018 году», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Говоря об экономических возможностях Казахстана, Президент акцентировал внимание американских бизнесменов на трех важных составляющих прогресса нашей страны: благоприятном инвестиционном климате, развитии рынка и коммуникаций, а также укреплении человеческого капитала.

Глава государства рассказал американским партнерам о том, что Правительство Казахстана продолжит работу по улучшению инвестиционного климата путем обеспечения верховенства закона, неприкосновенности контрактов и защиты прав интеллектуальной собственности. По его словам, основной задачей в работе с инвесторами являются сохранение стабильности и предсказуемость.

В выступлении также был раскрыт потенциал Казахстана в сфере энергетики, сельского хозяйства, финансов и человеческого капитала. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на транспортно-логистических возможностях страны.

«Казахстан является важным транспортным хабом, соединяющим Восток и Запад. Более 70% трансконтинентальных маршрутов проходят через территорию Казахстана», - отметил Президент.

В завершение Касым-Жомарт Токаев заверил представителей американских деловых кругов, что в качестве Президента страны приложит усилия для расширения экономического партнерства между Казахстаном и США.

В этот же день Глава государства провел встречи с руководителями ряда крупных международных компаний.

С главным исполнительным директором «Royal Dutch Shell» Бен Ван Барденом Президент обсудил сотрудничество в реализации нефтегазовых проектов.

С председателем Совета директоров и главным исполнительным директором транснациональной компании «JPMorgan Chase & Co.» Джейми Даймоном Глава государства рассмотрел взаимодействие по линии финансовых институтов.

В ходе беседы с президентом компании «Tyson Fresh Meats» Стивом Стауффером и президентом, главным исполнительным директором компании «Valmont Industries» Стивом Каневски были обсуждены вопросы реализации инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства.

Перспективы сотрудничества в сфере стартап-проектов были рассмотрены в ходе встреч с главным исполнительным директором компании «Plug`n Play» Саидом Амиди и управляющим партнером, вице-президентом венчурного фонда и стартап-акселератора «500 Startups» Беди Янг.

Взаимодействие в сфере электронной торговли Президент Казахстана обсудил с вице-президентом по глобальной государственной политике «Amazon Web Services» Майклом Пунке.



















