Президент РК делает основной упор на повышение эффективности работы госаппарата - политолог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев делает основной упор на повышение эффективности работы государственного аппарата. Таким мнением поделился политолог Ислам Кураев, комментируя Послание Президента РК к народу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Ислама Кураева в сети Facebook.

«Глава Государства открыл политический сезон своим ежегодным Посланием народу Казахстана.

В своём выступлении Президент отметил наиболее актуальные темы, которые обсуждали долгий период времени. Стоит отметить, что были подняты и проблемные вопросы, создающие не только социальную напряжённость, но и в целом негативно влияют на государство. Самое главное, это то, что чиновники в целом получили серьезную встряску и немного даже напряглись.

Если детально разобрать Послание, то можно выделить много тезисов, однако, отметим самые яркие из них.

1. «Все время так делать не получится» - Касым-Жомарт Токаев о трансфертах из Нацфонда;

2. Государство не должно помогать банкирам – Касым-Жомарт Токаев;

3. Президент поручил создать Национальную геологическую службу;

4. Пора навести порядок – Касым-Жомарт Токаев раскритиковал чиновников из-за скачков цен;

5. Итоги Олимпиады рассмотрят на отдельном совещании;

6. Касым-Жомарт Токаев высказался о статусе русского языка в Казахстане;

7. Построить 1000 школ до конца 2025 года поручил Касым-Жомарт Токаев;

8. Касым-Жомарт Токаев жестко предупредил чиновников, «которые хотят отсидеться»;

9. Президент Токаев спрогнозировал дефицит электроэнергии;

10. Глава государства поручил повысить минимальную зарплату.

Как мы понимаем, каждая из тем в последний год были в поле обсуждения населения и являются главными приоритетами государства. Следует отметить, что Президент и его команда мониторят наиболее актуальные вопросы в обществе и исходя из этого формируют комплексную стратегию. В целом, каждая из поднятых тем, были в последние несколько месяцев на повестке дня. Как пример, это Олимпиада в Токио, цены на продукты, АЭС, языковой вопрос и др.

Резюмируя, можно отметить, что К.-Ж.Токаев делает основной упор на повышение эффективности работы государственного аппарата, а самое главное работа местных исполнительных органов находящихся далеко от центра принятий решений», - заключил политолог Ислам Кураев.





Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента. В Послании Президент обнародовал приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.