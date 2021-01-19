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Президент РК дал ряд поручений председателю Агентства по делам госслужбы

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
19 Января 2021, 18:39
Президент РК дал ряд поручений председателю Агентства по делам госслужбы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент принял председателя Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганову. Касым-Жомарту Токаеву был представлен подробный отчет об основных итогах деятельности Агентства в 2020 году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Анар Жаилганова проинформировала Главу государства о результатах работы ведомства в части совершенствования процедур поступления на госслужбу, профессионализации политической службы, мотивации и развития персонала, работы с Президентским молодежным кадровым резервом, а также изменений организационной культуры госслужбы.

Кроме того, Президенту рассказали о ходе цифровизации государственной службы, в том числе о расширении интеграции системы «Е-қызмет» и ходе разработки системы «i-Qyzmet».

Главе государства также доложили о переформатировании работы ведомства. В частности, по информации Анар Жаилгановой, штат Агентства в 2020 году был оптимизирован на 10 %, а до конца февраля текущего года дополнительно будет оптимизирован еще на 15 %.

Отметив необходимость дальнейшего совершенствования государственной службы, Касым-Жомарт Токаев дал председателю Агентства поручение обеспечить контроль прозрачности и эффективности процесса сокращения госслужащих на центральном и местном уровнях. Глава государства также дал указание активизировать деятельность ведомства в рамках подготовки и реализации Концепции государственного управления.


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