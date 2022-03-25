Президент РК дал ряд поручений главе Миннацэкономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял министра национальной экономики Алибека Куантырова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об основных задачах министерства на текущий год, а также о мерах по переходу к постковидному развитию экономики и ее реагированию на внешние шоки.

Алибек Куантыров ознакомил Президента c ходом исполнения его поручений. В частности, речь шла о реализации Программы повышения доходов населения и Комплекса мер по контролю и снижению инфляции.

Главой государства в рамках Послания народу Казахстана поставлены конкретные задачи по изменению административно-территориальной структуры страны. В настоящее время создана комиссия, разработан алгоритм работы по созданию новых областей.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по обеспечению макроэкономической стабильности, диверсификации экономики и созданию рабочих мест, уменьшения доли государства в экономике, а также поддержке населения и предпринимательства.