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    19:26, 24 Март 2022 | GMT +6

    Президент РК дал ряд поручений главе Миннацэкономики

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял министра национальной экономики Алибека Куантырова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об основных задачах министерства на текущий год, а также о мерах по переходу к постковидному развитию экономики и ее реагированию на внешние шоки.

    Алибек Куантыров ознакомил Президента c ходом исполнения его поручений. В частности, речь шла о реализации Программы повышения доходов населения и Комплекса мер по контролю и снижению инфляции.

    Главой государства в рамках Послания народу Казахстана поставлены конкретные задачи по изменению административно-территориальной структуры страны. В настоящее время создана комиссия, разработан алгоритм работы по созданию новых областей.

    По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по обеспечению макроэкономической стабильности, диверсификации экономики и созданию рабочих мест, уменьшения доли государства в экономике, а также поддержке населения и предпринимательства.


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