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Президент РК дал поручения правоохранительным органам

22 Октября 2019 19:22
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Президент РК дал поручения правоохранительным органам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручения правоохранительным органам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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На совещании с участием руководства Администрации Президента, Секретаря Совета Безопасности, руководителей Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, Службы государственной охраны, Министерства внутренних дел были рассмотрены актуальные вопросы общественно-политической ситуации в стране.

Касым-Жомарт Токаев отметил особую важность укрепления правопорядка и законности в стране в целях обеспечения прав всех казахстанцев.

Президент считает необходимым активизацию работы по разъяснению национального законодательства и повышению правовой грамотности граждан.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Безопасность, МВД РК,
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