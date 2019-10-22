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Президент РК дал поручения правоохранительным органам
22 Октября 2019 19:22
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручения правоохранительным органам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Новости по темеГлава государства подписал поправки в бюджет на 2019 – 2021 годы Касым-Жомарт Токаев поздравил Абдижамила Нурпеисова с юбилеем Президент принял председателя РОО «Организация ветеранов»
На совещании с участием руководства Администрации Президента, Секретаря Совета Безопасности, руководителей Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, Службы государственной охраны, Министерства внутренних дел были рассмотрены актуальные вопросы общественно-политической ситуации в стране.
Касым-Жомарт Токаев отметил особую важность укрепления правопорядка и законности в стране в целях обеспечения прав всех казахстанцев.
Президент считает необходимым активизацию работы по разъяснению национального законодательства и повышению правовой грамотности граждан.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Безопасность, МВД РК,
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