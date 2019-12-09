+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -8 °С
Алматы: -2 °С
USD 384.97 EUR 427.12
RUB 6.04 CNY 54.75
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Президент РК дал поручения по итогам аудита НК «Казахстан инжиниринг»

9 Декабря 2019 20:16
Поделиться:
Президент РК дал поручения по итогам аудита НК «Казахстан инжиниринг»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня председатель Счетного комитета Наталья Годунова доложила Касым-Жомарту Токаеву о проведении государственного аудита Министерства обороны, АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» и РГП «Казарнаулыэкспорт», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме

Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
Визит Главы государства в Германию поднял на новый уровень стратегическое партнерство между нашими странами - эксперт Визит Президента в Германию придаст новый импульс развитию двусторонних экономических отношений - эксперт Немецкий политолог: Визит Президента РК в Германию положительно повлиял на торгово-инвестиционное сотрудничество между странами

Согласно предоставленной информации, деятельность «Казахстан инжиниринг» носит убыточный характер, растет долговая нагрузка, изнашиваются производственные линии предприятий холдинга.

Глава государства поручил направить материалы по итогам аудита в уполномоченные органы для рассмотрения вопроса об ответственности должностных лиц.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив