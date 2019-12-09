Президент РК дал поручения по итогам аудита НК «Казахстан инжиниринг»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня председатель Счетного комитета Наталья Годунова доложила Касым-Жомарту Токаеву о проведении государственного аудита Министерства обороны, АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» и РГП «Казарнаулыэкспорт», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Согласно предоставленной информации, деятельность «Казахстан инжиниринг» носит убыточный характер, растет долговая нагрузка, изнашиваются производственные линии предприятий холдинга.

Глава государства поручил направить материалы по итогам аудита в уполномоченные органы для рассмотрения вопроса об ответственности должностных лиц.