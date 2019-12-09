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Президент РК дал поручения по итогам аудита НК «Казахстан инжиниринг»
9 Декабря 2019 20:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня председатель Счетного комитета Наталья Годунова доложила Касым-Жомарту Токаеву о проведении государственного аудита Министерства обороны, АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» и РГП «Казарнаулыэкспорт», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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Согласно предоставленной информации, деятельность «Казахстан инжиниринг» носит убыточный характер, растет долговая нагрузка, изнашиваются производственные линии предприятий холдинга.
Глава государства поручил направить материалы по итогам аудита в уполномоченные органы для рассмотрения вопроса об ответственности должностных лиц.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда,
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