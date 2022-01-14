Президент РК дал поручения Генпрокуратуре по задержанным во время событий «Трагического января»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во время событий «Трагического января» и последующего режима ЧП за различные правонарушения задержаны около 2 тысяч человек. Об этом сообщил в Twitter Глава государства Касым-Жомар Токаев, передает МИА «Казинформ».

«Во время событий «Трагического января» и последующего режима ЧП за различные правонарушения задержаны около 2 тысяч человек. Лица, совершившие серьезные преступления, понесут наказание в соответствии с законом. По другим лицам поручаю Генпрокуратуре установить степень их вины. В случае отсутствия отягчающих обстоятельств принять меры по смягчению наказания», - написал Президент РК.