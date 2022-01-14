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Президент РК дал поручения Генпрокуратуре по задержанным во время событий «Трагического января»
14 Января 2022 20:27
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во время событий «Трагического января» и последующего режима ЧП за различные правонарушения задержаны около 2 тысяч человек. Об этом сообщил в Twitter Глава государства Касым-Жомар Токаев, передает МИА «Казинформ».
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«Во время событий «Трагического января» и последующего режима ЧП за различные правонарушения задержаны около 2 тысяч человек. Лица, совершившие серьезные преступления, понесут наказание в соответствии с законом. По другим лицам поручаю Генпрокуратуре установить степень их вины. В случае отсутствия отягчающих обстоятельств принять меры по смягчению наказания», - написал Президент РК.
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