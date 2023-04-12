Президент РК: Быть ученым – не обладать званиями академика или доктора, а отдавать свои силы научным исследованиям

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе первого заседания Национального совета по науке и технологиям заявил, что в стране стало очень много академиков, некоторые из которых не имеют никакого отношения к науке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Огромная роль в новой модели развития науки отводится Национальной академии наук. Недавно это учреждение получило статус при Президенте. Решены вопросы с финансированием, академикам назначены пожизненные стипендии.

Однако скажу прямо и откровенно: у нас стало очень много академиков, причем некоторые из которых не имеют никакого отношения к науке. Вроде человек – академик, а его вклад в развитие науки абсолютно никому не известен. Серьезные сомнения вызывают как научные познания таких академиков, так и их достижения. Это, в свою очередь, подрывает авторитет Академии. Поэтому новому руководству Академии стоит обратить самое пристальное внимание на эту актуальную проблему.

Авторитет и статус Национальной академии наук должны быть безупречными. Нужно всегда помнить одну истину. Быть настоящим ученым – это не значит обладать званиями академика или доктора, а значит отдавать все свои силы научным исследованиям и приносить пользу обществу. Поэтому в работе Национальной академии наук должны произойти кардинальные изменения», - сказал Президент РК.

Глава государства поздравил ученых с Днем науки и отметил, что государство высоко ценит и поддерживает труд ученых.

«Как говорится, «слов гора, а суть как крупица мала»: новая модель науки должна основываться на партнерстве государства и бизнеса. Считаю, что именно такой подход позволит решить социально-экономические проблемы.

Это также соответствует нашему стратегическому курсу на строительство Справедливого Казахстана. Уверен, что в недалеком будущем у нас появится новое поколение ученых, которые достойно продолжат дело Каныша Сатпаева, Алькея Маргулана и других выдающихся ученых.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с Днем науки! Выражаю искреннюю благодарность тем, кто посвятил свою жизнь служению науке. Государство высоко ценит и поддерживает труд ученых. Сегодня мы провели первое заседание, но впереди еще много встреч и работы.

В связи с этим хочу предложить следующее. Наиболее актуальные вопросы, связанные с развитием науки, нам нужно в приоритетном порядке обсуждать именно в этом составе и принимать соответствующие решения. Конечно, финансовые возможности государства не безграничны, нам надо действовать, исходя из имеющихся реалий. Поэтому руководству Академии необходимо представить руководству государства ключевые приоритеты развития отечественной науки. Это очень важная работа.

Пользуясь случаем, хочу сообщить важную новость. Сегодня моим распоряжением Закарья Кунсулу Дальтоновна назначена на должность президента Национальной академии наук Республики Казахстан.

Кунсулу Закарья – известный ученый, доктор биологических наук, опытный руководитель. Она пользуется признанием в научном сообществе. Автор отечественной вакцины QazVac. Лауреат государственной премии. Во время пандемии она внесла огромный вклад в развитие системы здравоохранения Казахстана.

Вместе с тем хочу выразить благодарность бывшему президенту Академии Журинову Мурату Журиновичу за его плодотворную работу. Желаю всем благополучия и успехов!», - заключил Глава государства.

В ходе заседания также выступили академик Национальной академии наук Аскар Джумадильдаев, президент Национальной академии наук Кунсулу Закарья, профессор Школы ядерной энергетики Университета Пурду (США) Зинетула Инсепов, академик Национальной академии наук Жакен Таймагамбетов, ассоциированный профессор, директор Института Густава Рози (Франция) Мурат Сапарбаев, главный научный сотрудник отдела глобализации и международного сотрудничества Института экономики Оразалы Сабден, ассоциированный профессор Австрийского института науки и технологий Жаныбек Альпищев, научный сотрудник Лос-аламосской национальной лаборатории (США), кандидат технических наук Дияр Талбаев.

Ранее сообщалось, что в Астане прошло первое заседание Национального совета по науке и технологиям при Президенте РК под председательством Касым-Жомарта Токаева.