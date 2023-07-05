Президент РК: Астана – это город больших возможностей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня Астана – это город больших возможностей, где каждый гражданин может реализовать свой потенциал, построить карьеру, воплотить в реальность свои идеи и мечты. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаева на форуме городов-побратимов, посвященном 25-летнему юбилею Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Ситуация, когда на центральных улицах наводят лоск, а на окраинах разрастаются трущобы, несовместима с идеей справедливого общества. Для гармоничного и сбалансированного мегаполиса крайне важна эффективно действующая транспортная система, в том числе развитый общественный транспорт, удобные велосипедные и пешеходные зоны. Стремительное развитие технологий, в том числе искусственного интеллекта, открывает новые возможности для более качественного управления городами. Реализация концепции «умного города» позволяет предоставлять новые цифровые услуги гражданам, значительно повысить энергоэффективность зданий, кардинально оптимизировать трафик и повысить безопасность на улицах. Это для нас самая актуальная задача», - сказал Глава государства.

По словам К. Токаева, это также помогает людям налаживать более тесные связи, способствует вовлечению граждан и бизнеса в построение активного городского сообщества, способного поднимать и решать актуальные проблемы.

«В данном направлении Астана движется и уже достигла некоторого успеха. Город вошел в топ-21 по версии авторитетной международной организации Intelligent Community Forum как одно из самых интеллектуальных сообществ мира. В столице также создан крупнейший в Центральной Азии международный технопарк IT-стартапов Astana Hub, который вносит весомый вклад в цифровую трансформацию не только нашей страны, но и всего региона. Особое внимание я всегда уделяю сфере экологии. Считаю, что в этом вопросе решающее значение имеет формирование экологической культуры у граждан. Отсутствие на улицах крупных городов мусора является ярким показателем уровня гражданского самосознания их жителей. Ответственный горожанин – это прежде всего человек, неравнодушный к судьбе своего города и страны», - сказал Президент.

К. Токаев напомнил о том, что сегодня в нашей стране реализуются масштабные институциональные преобразования, нацеленные на построение Справедливого Казахстана. Проведены важные политические реформы, которые существенно расширили участие граждан в процессах принятия государственных решений, особенно на местном уровне.

«У жителей городов нашей страны появилась реальная возможность выбирать депутатов, которые пользуются у них авторитетом и доверием. Это вносит большой вклад в утверждение принципов ответственного гражданства, позволяет людям реально влиять на улучшение жизни в родном городе. Однако все наши реформы, и в этом я глубоко убежден, не имеют смысла без перезагрузки системы ценностей нашего общества. Для устойчивого прогресса Казахстана требуется глубинное изменение ментальной парадигмы, обновление моделей поведения людей. Поэтому особые надежды я возлагаю на нашу молодежь, молодых жителей наших городов и столицы. Астана – это молодой и амбициозный город, куда стремятся попасть со всех концов нашей необъятной страны. Столица уже дала путевку в благополучную жизнь многим молодым людям. Сегодня Астана – это город больших возможностей, где каждый гражданин может реализовать свой потенциал, построить карьеру, воплотить в реальность свои идеи и мечты. Астана выступает трансформирующим центром и оплотом модернизации, формирует новые грани нашей общенациональной идентичности и новое качество нашей нации», - сказал К. Токаев.

Как подчеркнул Глава государства, сильные города – основной двигатель прогресса экономики.

«Поэтому мы уделяем самое пристальное внимание этой тематике. Такие мероприятия, как сегодняшний форум, открывают возможности для обмена опытом и установления взаимовыгодных контактов. Еще раз хочу поблагодарить гостей, специально прибывших в Астану для участия в форуме. Ваши мнения и предложения очень важны для нас. Уверен, сегодняшняя встреча придаст новый импульс укреплению наших дружественных отношений. Пусть наши города процветают! Желаю всем успехов! С Днем столицы!» - сказал Президент РК.