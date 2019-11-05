Президент РФ вручил госнаграду главе Славянского культурного центра Павлодарской области

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В Кремле в рамках торжественного приема по случаю Дня народного единства состоялось награждение государственными наградами Российской Федерации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на посольство РК в РФ.

Среди награжденных – председатель правления общественного объединения «Славянский культурный центр» Павлодарской области Татьяна Кузина. Она была удостоена Ордена Дружбы.

«Я благодарю всех зарубежных друзей за то, что они вносят свой огромный вклад в развитие отношений между Россией и зарубежными партнерами. Изначально русская культура и русское государство становились на ноги как многонациональные и многоконфессиональные», – заявил В.Путин в ходе награждения.

Татьяна Кузина не скрывала эмоции и даже процитировала на сцене Кремля Абая, как позже призналась – ее любимого поэта

«Если народ един с вождем, он не сгорит и в огне, но если каждый начнет мнить себя бием, на земле будет тесно. Так пусть нам не будет тесно, а мирно и дружно, и Казахстану, и России, – сказала она. – Я сегодня счастлива. Наши страны многонациональны, и для нас очень важно это сохранить. Я очень благодарна своим коллегам, которые рекомендовали меня на правительственную награду, и, конечно же, я очень благодарна Казахстану. Со своими коллегами мы всегда отмечаем, что Казахстан и Россия - самые близкие государства на свете, мы сохранили нашу дружбу, мы достойные наследники наших великих предков!»