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Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон прибыл в Астану
12 Октября 2022, 22:46

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон прибыл в Астану

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон прибыл в нашу страну для участия в ряде крупных мероприятий, запланированных в ближайшие дни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов встретил высокого гостя в аэропорту столицы.

Ожидается, что Президент Таджикистана примет участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, заседании Совета глав государств СНГ и саммите «Центральная Азия – Россия».

12-13 октября в Астане состоится VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в котором в общей сложности примут участие около 50-ти делегаций.

14 октября в столице также пройдет заседание Совета глав государств СНГ, в рамках которого будут обсуждены ключевые вопросы деятельности Организации. Ожидается, что в заседании примут участие лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана.


Фото: t.me/KZgovernment

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