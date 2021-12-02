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Президент ратифицировал ряд соглашений о военно-техническом содействии с Таджикистаном и Кыргызстаном

2 Декабря 2021 17:47
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Президент ратифицировал ряд соглашений о военно-техническом содействии с Таджикистаном и Кыргызстаном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана подписал ратификацию ряда двусторонних соглашений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности в прилегающих районах таджикско-афганской границы».

Вместе с тем, Президентом подписан Закон РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан об оказании безвозмездной военно-технической помощи».

Также Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики об оказании безвозмездной военно-технической помощи».

Тексты Законов публикуются в печати.


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