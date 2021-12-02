Новости
Президент ратифицировал ряд соглашений о военно-техническом содействии с Таджикистаном и Кыргызстаном
2 Декабря 2021 17:47
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана подписал ратификацию ряда двусторонних соглашений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
Новости по темеКнига Президента РК о Нурсултане Назарбаеве издана на португальском языке Землетрясение произошло в 800 км от Алматы Опубликовано итоговое видео о визите Президента Казахстана в Швейцарию
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности в прилегающих районах таджикско-афганской границы».
Вместе с тем, Президентом подписан Закон РК «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан об оказании безвозмездной военно-технической помощи».
Также Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики об оказании безвозмездной военно-технической помощи».
Тексты Законов публикуются в печати.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Президент подписал Закон «О республиканском бюджете на 2022 – 2024 годы»
- Книга Президента РК о Нурсултане Назарбаеве издана на португальском языке
- Национальный флаг Казахстана подняли на EXPO 2020 в Дубае
- Опубликовано итоговое видео о визите Президента Казахстана в Швейцарию
- Подписан закон о гарантированном трансферте из Нацфонда
- Президенты Казахстана и Швейцарии совершили совместный осмотр фриза XIX века
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047