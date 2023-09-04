Президент провел заседание Совбеза по вопросам игровой зависимости среди казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета Безопасности Республики Казахстан, на котором были рассмотрены вопросы игровой зависимости среди населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

«В последние годы ситуация с игровой зависимостью в Казахстане стала приобретать все более широкие масштабы. Для некоторых семей это стало большой трагедией», – отметил Президент.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на том, что особую группу риска составляет молодежь, и поручил государственным органам усилить работу по установлению ограничений в отношении азартных игр для отдельных категорий граждан.

«В борьбе с лудоманией особое внимание должно уделяться воспитательным и разъяснительным мерам», – подчеркнул Глава государства и поставил конкретные задачи перед профильными министерствами.

Президент также обратил внимание правоохранительных органов на рост преступности, связанный с зависимостью населения от азартных игр, и поручил принять как профилактические, так и иные меры по обеспечению законности и правопорядка.

Он отметил важную роль общественности, духовенства и средств массовой информации в формировании социальных установок, способствующих недопущению развития лудомании в стране.

Глава государства также указал на необходимость активизации работы по предотвращению финансовых и других нарушений в сфере игорного бизнеса.

«Важно отслеживать все перемещения финансовых средств и принимать необходимые меры при выявлении нарушений», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В ходе заседания были заслушаны доклады членов Правительства и руководителей ряда государственных органов.

По итогам обсуждения Президент поручил принять комплекс законодательных, организационных и информационно-идеологических мер по борьбе с игровой зависимостью среди граждан.