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    16:56, 04 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Президент провел заседание Совбеза по вопросам игровой зависимости среди казахстанцев

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    Фото: akorda.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета Безопасности Республики Казахстан, на котором были рассмотрены вопросы игровой зависимости среди населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    «В последние годы ситуация с игровой зависимостью в Казахстане стала приобретать все более широкие масштабы. Для некоторых семей это стало большой трагедией», – отметил Президент.

    Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на том, что особую группу риска составляет молодежь, и поручил государственным органам усилить работу по установлению ограничений в отношении азартных игр для отдельных категорий граждан.

    «В борьбе с лудоманией особое внимание должно уделяться воспитательным и разъяснительным мерам», – подчеркнул Глава государства и поставил конкретные задачи перед профильными министерствами.

    Президент также обратил внимание правоохранительных органов на рост преступности, связанный с зависимостью населения от азартных игр, и поручил принять как профилактические, так и иные меры по обеспечению законности и правопорядка.

    Он отметил важную роль общественности, духовенства и средств массовой информации в формировании социальных установок, способствующих недопущению развития лудомании в стране.

    Глава государства также указал на необходимость активизации работы по предотвращению финансовых и других нарушений в сфере игорного бизнеса.

    «Важно отслеживать все перемещения финансовых средств и принимать необходимые меры при выявлении нарушений», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

    В ходе заседания были заслушаны доклады членов Правительства и руководителей ряда государственных органов.


    По итогам обсуждения Президент поручил принять комплекс законодательных, организационных и информационно-идеологических мер по борьбе с игровой зависимостью среди граждан.


    Теги:
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