РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:17, 09 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Президент провел встречу с руководством компании Shell

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел встречу с главным исполнительным директором концерна Shell Беном ван Берденом и директором подразделения компании по комплексным решениям в сфере газа, ВИЭ и энергетики Уаэлем Сауаном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Собеседники обсудили перспективы сотрудничества в нефтегазовом и энергетическом секторах. Особое внимание было уделено дальнейшему освоению месторождений Карачаганак и Кашаган.

    Президент поблагодарил Бена ван Бердена, в скором времени покидающего свой пост, за вклад в развитие нефтегазовой отрасли Казахстана и пожелал успехов Уаэлю Сауану, который возглавит компанию вместо него. Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что его деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства с нашей страной.

    В завершение встречи Глава государства за большой вклад в развитие нефтегазовой промышленности наградил Бена ван Бердена орденом «Достық» II степени.


    Фото: akorda.kz

    Теги:
    Президент Казахстана Главная Президент
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Сегодня, 22:00
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!