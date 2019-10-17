Президент провел встречу с Председателем Палаты депутатов Чешской Республики
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Председателем Палаты депутатов Парламента Чешской Республики Радеком Вондрачеком, находящимся в Казахстане с официальным визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-чешских отношений, взаимодействие в многосторонних форматах: Казахстан – ЕС, Центральная Азия – ЕС и Центральная Азия – Вышеградская четверка (Чехия, Польша, Венгрия и Словакия).
Касым-Жомарт Токаев поздравил Радека Вондрачека с 30-летием Бархатной революции, 20-летием вступления в НАТО и предстоящим Днем образования Республики. Президент также подчеркнул неизменность курса на дальнейшее развитие связей с Чехией – важным политическим и экономическим партнером Казахстана в Европейском Союзе.
«Ваш визит имеет очень большое значение не только с точки зрения укрепления взаимодействия между парламентами наших стран, но и с точки зрения придания нового импульса двустороннему сотрудничеству», - подчеркнул Глава государства.
В свою очередь чешский политик выразил благодарность за теплый прием и гостеприимство и высоко оценил проводимые в нашей стране реформы.
«Я очень рад, что, будучи представителем Чешской Республики, имею возможность подтвердить весьма тесные и глубокие взаимоотношения между нашими странами, которые развиваются в духе дружбы и традиционного сотрудничества», - отметил Радек Вондрачек.
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