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Президент провел встречу с членом Нацсовета общественного доверия Маратом Башимовым

11 Марта 2020 18:45
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Президент провел встречу с членом Нацсовета общественного доверия Маратом Башимовым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с членом Национального совета общественного доверия, директором Института европейского права и прав человека Маратом Башимовым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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На встрече Главы государства с членом Национального совета общественного доверия, директором Института европейского права и прав человека Маратом Башимовым обсуждались вопросы реформирования правоохранительной системы, совершенствования законопроектной деятельности и развития гражданского сектора.

Общественный деятель поддержал позицию Главы государства по законопроекту о мирных собраниях, предусматривающему уведомительный характер их проведения.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда, Нацсовет-2019,
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