Президент провел встречу с членом Нацсовета общественного доверия Маратом Башимовым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с членом Национального совета общественного доверия, директором Института европейского права и прав человека Маратом Башимовым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

На встрече Главы государства с членом Национального совета общественного доверия, директором Института европейского права и прав человека Маратом Башимовым обсуждались вопросы реформирования правоохранительной системы, совершенствования законопроектной деятельности и развития гражданского сектора.

Общественный деятель поддержал позицию Главы государства по законопроекту о мирных собраниях, предусматривающему уведомительный характер их проведения.