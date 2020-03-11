Новости
Президент провел встречу с членом Нацсовета общественного доверия Маратом Башимовым
11 Марта 2020 18:45
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с членом Национального совета общественного доверия, директором Института европейского права и прав человека Маратом Башимовым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Новости по темеДело Акжаркын Турлыбай на постоянном контроле Президента РК Касым-Жомарт Токаев принял Ерболата Досаева Глава государства принял министра обороны Нурлана Ермекбаева
На встрече Главы государства с членом Национального совета общественного доверия, директором Института европейского права и прав человека Маратом Башимовым обсуждались вопросы реформирования правоохранительной системы, совершенствования законопроектной деятельности и развития гражданского сектора.
Общественный деятель поддержал позицию Главы государства по законопроекту о мирных собраниях, предусматривающему уведомительный характер их проведения.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда, Нацсовет-2019,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Глава государства встретился с экономистом Жаксыбеком Кулекеевым
- Дело Акжаркын Турлыбай на постоянном контроле Президента РК
- Касым-Жомарт Токаев принял Ерболата Досаева
- Глава государства принял министра обороны Нурлана Ермекбаева
- Президент РК поручил более активно продвигать торгово-экономические интересы на афганском направлении
- Президент дал ряд поручений акиму столицы
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Багдат Хасенова
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047