Токаев провел совещание по вопросам защиты прав граждан и обеспечения порядка

В ходе совещания были рассмотрены вопросы защиты законных прав граждан нашей страны и обеспечения общественного порядка в соответствии с концепцией «Закон и Порядок».

Президент также проинформировал участников совещания об итогах работы Конституционной комиссии над проектом новой Конституции Республики Казахстан.

Как сообщалось ранее, Конституционная комиссия представила Президенту итоговый проект новой Конституции.