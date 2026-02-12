19:12, 11 Февраль 2026 | GMT +5
Токаев провел совещание по вопросам защиты прав граждан и обеспечения порядка
Под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось рабочее совещание с участием руководства Администрации Президента, Совета Безопасности и правоохранительных органов, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
В ходе совещания были рассмотрены вопросы защиты законных прав граждан нашей страны и обеспечения общественного порядка в соответствии с концепцией «Закон и Порядок».
Президент также проинформировал участников совещания об итогах работы Конституционной комиссии над проектом новой Конституции Республики Казахстан.
Как сообщалось ранее, Конституционная комиссия представила Президенту итоговый проект новой Конституции.