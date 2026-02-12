РУ
    19:12, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    Токаев провел совещание по вопросам защиты прав граждан и обеспечения порядка

    Под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось рабочее совещание с участием руководства Администрации Президента, Совета Безопасности и правоохранительных органов, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Президент провел совещание по вопросам защиты прав граждан и обеспечения общественного порядка
    Фото: Акорда

    В ходе совещания были рассмотрены вопросы защиты законных прав граждан нашей страны и обеспечения общественного порядка в соответствии с концепцией «Закон и Порядок».

    Президент также проинформировал участников совещания об итогах работы Конституционной комиссии над проектом новой Конституции Республики Казахстан.

    Как сообщалось ранее, Конституционная комиссия представила Президенту итоговый проект новой Конституции.

    Теги:
    МВД РК Касым-Жомарт Токаев Акорда Совбез РК
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
