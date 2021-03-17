Президент провел совещание по вопросам дальнейшего развития города Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Касым-Жомарта Токаева в режиме видеоконференцсвязи состоялось совещание по вопросам дальнейшего развития города Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Открывая мероприятие, Глава государства отметил, что успехи нашей страны за 30 лет Независимости тесно связаны с городом Алматы.

«Наша Независимость была объявлена в Алматы. Поэтому историческая роль этого города исключительна. Сейчас Алматы – это главная движущая сила нашей экономики. Здесь также хорошо развита сфера бизнеса», – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что основной и общей для всех задачей является повышение качества жизни населения, поэтому в приоритетном порядке должны решаться вопросы занятости и повышения доходов граждан.

Президент заявил, что в соответствии со стратегией долгосрочного развития Алматы должен стать городом, где обеспечены благоприятные для жизни условия и равные для всех возможности. Для достижения этой цели Глава государства поставил ряд задач.

В качестве первой задачи Касым-Жомарт Токаев определил развитие экономики.

Президент отметил положительную динамику социально-экономических показателей Алматы по итогам 2020 года. При этом он полагает, что ситуация носит волатильный и нестабильный характер, поэтому нельзя расслабляться.

Глава государства заявил о необходимости наладить четкий и действенный механизм «обратной связи» с бизнесом. В пример он привел конструктивную работу Делового совета при акиме города. Вместе с тем, как считает Президент, городу для дальнейшего развития необходимы новые ниши и точки роста, одной из которых он назвал креативную экономику.

«Практика развитых стран показывает, что в этом вопросе ключевую роль играют эффективные коммуникации между инноваторами, молодежью и бизнесом. Здесь не нужно «изобретать велосипед». Такие технологии, как краудфандинг, образовательные хабы, специальные инвестиционные раунды с бизнес-ангелами, хорошо себя показали за рубежом. В целом я вижу, что у акимата есть понимание и видение по развитию креативной экономики. Необходимо масштабировать опыт Алматы на другие регионы. Наша земля богата талантами, молодые исполнители, творческие личности получают не просто региональное, а мировое признание», – констатировал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства поручил Правительству выработать полноценное и современное нормативно-правовое регулирование по данному направлению.

Другой актуальной задачей Президент считает ограждение бизнеса от попыток незаконного вмешательства. Речь идет о фактах рейдерства и вымогательства под видом контрольно-надзорной или правоохранительной деятельности. Касым-Жомарт Токаев сообщил, что по его поручению подготовлен пакет законодательных мер, направленных на противодействие этим негативным проявлениям. Соответствующая работа будет завершена до конца текущей сессии Парламента.

«Конечной целью является построение безупречной с точки зрения законности модели отношений бизнеса и государственных органов. Существует успешный пример Сингапура, его можно заимствовать. Ничего невозможного нет, все дело в решимости достичь поставленной цели», – полагает Глава государства.

Наряду с этим Президент акцентировал внимание на защите иностранных инвестиций. Как считает Касым-Жомарт Токаев, от того, насколько комфортно инвесторы смогут вести дела в нашей стране, зависит успешное развитие экономики и благосостояние граждан.

«Чуткое отношение к инвесторам должно стать императивом для государственных органов. Поэтому я предостерегаю правоохранительные и другие уполномоченные структуры от необоснованного вмешательства в деятельность инвесторов», – сказал он.

В выступлении также было указано на необходимость усиления позиций города в инновационной сфере. По мнению Главы государства, Алматы имеет все основания быть лидером данной отрасли. Этому могут способствовать потенциал Парка инновационных технологий, присутствие ведущих вузов страны и значительная концентрация венчурного капитала.

Важным направлением развития Алматы и его окрестностей является сфера туризма. По словам Касым-Жомарта Токаева, за последние 10 лет количество иностранных туристов в Алматы увеличилось в три раза, в 2019 году этот показатель достиг 435 тысяч. Наблюдается рост внутреннего туризма. Президент также отметил присутствие Алматы в авторитетном рейтинге Mercer, отражающем стоимость жизни для экспатриантов в крупнейших городах мира.

Вместе с тем Глава государства указал на ряд проблем, в том числе в сфере оказания услуг. Он поручил акиматам города Алматы и Алматинской области разработать совместную программу развития туризма в рамках агломерации.

Другой приоритетной задачей Президент обозначил обеспечение занятости населения, что особенно актуально в условиях пандемии.

«В текущий сложный период наша главная задача заключается в том, чтобы не допустить резкого роста безработицы, массового сокращения рабочих мест и снижения доходов населения. В то же время для поддержания деловой активности весьма важно стимулировать бизнес», – считает он.

Большое внимание в выступлении было уделено социальной сфере. В частности, Касым-Жомарт Токаев отметил важность оказания поддержки людям с ограниченными возможностями и создания для них максимально благоприятной среды. Президент подчеркнул, что этот вопрос является одним из приоритетов в социальной сфере.

Глава государства указал на низкую эффективность работы властей города и ответственных структур в данном направлении. Акимату поручено разработать план мероприятий по обеспечению нуждающихся реабилитационным оборудованием, а также привести социальные и другие места в соответствие со стандартами.

Президент дал акимату поручение разработать план поэтапного снижения дефицита мест в школах и детских садах, напомнив о необходимости широкого использования возможностей государстенно-частного партнерства в реализации таких проектов.

«В прошлом году было возведено всего две новые школы. Рядом с пятью школами построены пристройки. Количество мест увеличилось всего на 4 тысячи. Кроме того, открыто всего 4 детских сада на 670 мест. Для города с двумя миллионами жителей этого недостаточно», – заявил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также остановился на непростой ситуации в сфере здравоохранения города. По его словам, на фоне концентрации усилий на борьбу с коронавирусом в тень ушли другие наболевшие вопросы.

«Приходится констатировать, что граждане не удовлетворены качеством медицинских услуг. Ребром стоит и вопрос с нехваткой медицинских кадров. Проблема не решается годами. Наиболее остро она проявилась в условиях режима ЧП. Городу необходимо около 300 врачей. Это очень много. Если такое положение в Алматы, то что говорить об отдаленных регионах. Ситуация усугубляется кадровой чехардой в управлении здравоохранения города. Там были коррупционные нарушения. Во всяком случае, стабильности в управлении здравоохранения не было. Акимату нужно предметно заняться решением этих вопросов», – сказал Глава государства.

Кроме того, Президент остановился на нестабильной эпидемиологической ситуации, отметив значительное снижение эпиднастороженности граждан, потери бдительности со стороны горожан и бизнеса.

«В очередной раз призываю сограждан не терять выдержки, соблюдать все санитарные нормы, поддержать массовую вакцинацию от коронавируса. Правительство и акиматы должны быть готовы к массовой вакцинации. Мы дали ей старт 1 февраля. Однако на данный момент полностью провакцинированных граждан чуть более 19 тысяч. По плану же мы должны вакцинировать более 6 миллионов человек. Если не хватает собственных производственных мощностей и поставок вакцины из России, нужно выходить на рынок и импортировать требуемый объем. Без достижения коллективного иммунитета нам не побороть болезнь и не восстановить экономику. Поручаю Правительству активизировать данную работу. Буду держать данный вопрос на контроле. Еще раз обращаюсь к гражданам, нужно положительно относится к вакцинации, другого выхода нет», – заявил Глава государства.

Отдельным блоком Касым-Жомарт Токаев затронул проблемы инфраструктурного развития мегаполиса. В частности, он указал на необходимость реновации старых домов, в том числе в Турксибском и Жетысуском районах, озеленения, поддержания чистоты в городе, обеспечения сейсмологической безопасности при строительстве, а также установления строгого контроля в предоставлении земельных участков в горной местности.

«Известно, что в Алматы дефицит земли. Однако, по данным Генеральной прокуратуры, в городе не используется более 3,7 тысячи гектаров земли. Их необходимо ввести в полноценный экономический оборот», – сказал Президент.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поручил акимату разработать интерактивную карту градостроительства для обеспечения максимальной прозрачности в данной сфере. Президент также отметил необходимость общественного контроля. По его словам, места, где требуется согласие Общественного совета для строительства, должны быть четко обозначены на карте.

Наряду с этим Глава государства высказался о ходе подведения радиальной дороги к объездной трассе БАКАД.

«Выясняется, что в 2021 году для завершения пробивки проспекта Абая к уже выделенным из республиканского бюджета финансам требуются дополнительные средства в размере около двух миллиардов тенге. Почему нельзя сразу четко спланировать все расходы? Или здесь есть какие-то другие причины?» – поинтересовался Касым-Жомарт Токаев.

Президент подверг критике ход строительства развязки в районе рынка «Алтын Орда».

«Это один из самых актуальных вопросов для жителей пригородных населенных пунктов. Об этом общественность неоднократно говорила акиму города. Эта часть трассы «Алматы-Бишкек» должна была быть достроена в прошлом году. Необходимые средства были выделены полностью. Но результата пока нет. Аскар Узакбаевич, поручаю совместно с акиматами Алматы и Алматинской области завершить до конца года строительство участка «Райымбек – Алматы», – заявил Глава государства.

В выступлении Касым-Жомарта Токаева обстоятельно были рассмотрены вопросы экологии. В частности, речь шла о недопустимости удорожания и затягивания реконструкции ТЭЦ-2, перспективах модернизации ТЭЦ-3, газификации частного сектора, переводе транспорта на чистые виды топлива, управлении отходами, благоустройстве и рекультивации территории вокруг водохранилища Сайран.

Актуальной задачей является последовательное наращивание «зеленого» массива. В этом вопросе Президент высказал свое возмущение в связи с продолжающейся незаконной вырубкой деревьев и уничтожением садов, в том числе в историческом центре города.

«В вопросе озеленения не может быть места кампанейщине, бесхозяйственности и лоббированию чьих-либо интересов. Во главе угла должны стоять научный подход, профессионализм, комфорт жителей и гармоничное развитие города. Мы обязаны вернуть Алматы репутацию «зеленого» города», – подчеркнул Глава государства.

Президент также остановился на необходимости развития пригородов и населенных пунктов Алматинской агломерации. Как считает Касым-Жомарт Токаев, Алматы – это не только крупнейший город Казахстана, но и ядро крупнейшей в стране агломерации.

«Нельзя подходить к вопросам развития города и Алматинской области по отдельности. Основные качественные рабочие места создаются в городе. Это, неизбежно стимулирует так называемую маятниковую миграцию», – заявил он.

В данном контексте Глава государства поручил Правительству совместно с акиматами Алматы и Алматинской области разработать транспортную модель агломерации.

Следует, наконец, создать Совет по управлению Алматинской агломерацией, который нужно было сформировать еще в прошлом году. Он не должен быть дежурным совещательным органом – его нужно наделить всеми необходимыми полномочиями по решению общеагломерационных вопросов. Для решения вопросов на центральном уровне предстоит закрепить соответствующего заместителя Премьер-Министра», – поручил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также считает важным обеспечить безопасность в мегаполисе. Для этого следует решить вопросы, связанные с освещением в некоторых районах города, использованием потенциала интеллектуальных камер видеонаблюдения и их интеграцией с Центром оперативного управления.

Завершая свое выступление, Президент поручил акимату Алматы тщательно реализовывать поставленные задачи, подчеркнув, что своевременное и качественное исполнение поручений будет находиться на контроле Администрации Президента.

В ходе мероприятия выступили аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, аким Алматинской области Амандык Баталов, заместитель Премьер-министра Роман Скляр, министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, председатель Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен» Абылай Мырзахметов, а также председатель общественного совета Алматы Рахман Алшанов и председатель Алматинского союза архитекторов Сергей Мартемьянов.