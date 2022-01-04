Президент проведет рабочее совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завтра, 5 января, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет рабочее совещание с членами Правительства, сотрудниками своей Администрации и представителями других заинтересованных органов по вопросам социально-экономической ситуации в стране, передает МИА «Казинформ».

Об этом сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали.