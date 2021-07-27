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Президент прокомментировал новый статус Косшы

27 Июля 2021 20:10
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Президент прокомментировал новый статус Косшы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Глава государства прокомментировал свое решение присвоить селу Косшы статус города областного значения, передает МИА «Казинформ».

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«Указ подписан. Хороший резонанс вызвало подписание данного документа и придание статуса города областного значения. Но нужно дополнительно разъяснять людям не только в области, но и за ее пределами, положительное значение данного решения. Прежде всего, это решение направлено на то, чтобы облегчить жизнь людей в Косшы. Мы видим, что на бумаге там проживает, по-моему, около 40 тысяч человек. На самом деле – 80 тысяч. Для решения насущных вопросов жизнедеятельности они вынуждены направляться в город Кокшетау, областной центр. То есть уходит очень много времени, сил, и, конечно же, это нервирует жителей. Поэтому было принято решение изменить административный статус города. Я считаю, что это правильное решение», – высказался Президент, будучи в рабочей поездке в Акмолинскую область.

Напомним, сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ об изменениях в административно-территориальном устройстве Акмолинской области. Глава государства постановил реорганизовать Целиноградский район Акмолинской области путем выделения из него села Косшы и отнести село Косшы к категории города областного значения.



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#Президент Казахстана   #Акмолинская область  
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