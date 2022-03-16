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    14:25, 16 Март 2022 | GMT +6

    Президент продемонстрировал приверженность национальным интересам и народу - Улугбек Есдаулет

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Есть надежда, что среди 30 изменений в Конституции будет принят закон касающийся языка. Такое мнение высказал поэт, председатель Союза писателей Казахстана Улугбек Есдаулет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нынешнее Послание Президента было особенным. Решение о реорганизации областей, которые ранее были закрыты, вызвало бурю эмоций у населения. Семей - Абай, Талдыкорган - Жетысу, Жезказган - Улытау, алматинскому областному центру предложили присвоить имя Д. Кунаева. Я думаю, что это был большой шаг и хорошая новость. Глава государства ответил на самые разные вопросы жителей», - сказал поэт.

    Кроме того, он высказал мнение о предложенных изменениях в Конституцию.

    «Будет внесено более 30 изменений в Конституцию. Это тоже смелый шаг Главы государства. В том числе, если будет принят закон, касающийся языка. Президент Касым-Жомарт Токаев еще раз продемонстрировал свою приверженность национальным интересам и народу. Повторюсь, сегодняшнее Послание Главы государства подняло настроение народу и пробудило желание внести вклад в развитие Казахстана», - отметил председатель Союза писателей Казахстана Улугбек Есдаулет.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Мнения Послание Президента РК-2022 Политика Алматы Новый Казахстан Послание Президента РК
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