Президент продемонстрировал приверженность национальным интересам и народу - Улугбек Есдаулет

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Есть надежда, что среди 30 изменений в Конституции будет принят закон касающийся языка. Такое мнение высказал поэт, председатель Союза писателей Казахстана Улугбек Есдаулет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нынешнее Послание Президента было особенным. Решение о реорганизации областей, которые ранее были закрыты, вызвало бурю эмоций у населения. Семей - Абай, Талдыкорган - Жетысу, Жезказган - Улытау, алматинскому областному центру предложили присвоить имя Д. Кунаева. Я думаю, что это был большой шаг и хорошая новость. Глава государства ответил на самые разные вопросы жителей», - сказал поэт.

Кроме того, он высказал мнение о предложенных изменениях в Конституцию.

«Будет внесено более 30 изменений в Конституцию. Это тоже смелый шаг Главы государства. В том числе, если будет принят закон, касающийся языка. Президент Касым-Жомарт Токаев еще раз продемонстрировал свою приверженность национальным интересам и народу. Повторюсь, сегодняшнее Послание Главы государства подняло настроение народу и пробудило желание внести вклад в развитие Казахстана», - отметил председатель Союза писателей Казахстана Улугбек Есдаулет.