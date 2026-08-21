Президент призвал молодежь Казахстана принять участие в первых выборах в Курултай
Глава государства Касым-Жомарт Токаев призвал казахстанцев, особенно молодежь, принять участие в выборах в Курултай, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
— Наше будущее зависит от осознанного выбора миллионов граждан, от каждого из вас, дорогие соотечественники. Участие в выборах — это высший акт народной воли, проявление гражданской ответственности и сопричастности к судьбе Родины. Миллионы людей в мире борются за свои избирательные права. Как гласит народная пословица: «Келісіп пішкен тон келте болмас» (Сообща принятое решение — самое мудрое), — сказал Президент.
Глава государства призвал молодежь принять участие в первых выборах в Курултай
— Призываю всех граждан, особенно молодежь, принять участие в выборах и внести свой вклад в дальнейшее успешное развитие Казахстана. Убежден, ваш голос послужит укреплению нашей священной Родины! Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья и благополучия! Да здравствует наше Отечество — Республика Казахстан! — сказал Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, выборы в Курултай пройдут 23 августа.