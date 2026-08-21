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    Президент призвал молодежь Казахстана принять участие в первых выборах в Курултай

    Глава государства Касым-Жомарт Токаев призвал казахстанцев, особенно молодежь, принять участие в выборах в Курултай, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    молодежь
    Фото: акимат Шымкента

    — Наше будущее зависит от осознанного выбора миллионов граждан, от каждого из вас, дорогие соотечественники. Участие в выборах — это высший акт народной воли, проявление гражданской ответственности и сопричастности к судьбе Родины. Миллионы людей в мире борются за свои избирательные права. Как гласит народная пословица: «Келісіп пішкен тон келте болмас» (Сообща принятое решение — самое мудрое), — сказал Президент.

    Глава государства призвал молодежь принять участие в первых выборах в Курултай

    — Призываю всех граждан, особенно молодежь, принять участие в выборах и внести свой вклад в дальнейшее успешное развитие Казахстана. Убежден, ваш голос послужит укреплению нашей священной Родины! Желаю всем соотечественникам крепкого здоровья и благополучия! Да здравствует наше Отечество — Республика Казахстан! — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Напомним, выборы в Курултай пройдут 23 августа.

    Касым-Жомарт Токаев Выборы-2026 Президент Казахстана Выборы в Курултай
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор