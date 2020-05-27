Президент призвал готовиться ко второй вспышке коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал казахстанцев быть готовыми ко второй вспышке коронавируса в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня значимой составляющей безопасности всех стран стали вопросы биологической безопасности. Я уже говорил: мы должны быть готовы к повторной вспышке коронавируса, ситуация усугубляется наличием стойких природных очагов и иных особо опасных инфекций на территории нашей страны и сопредельных государств. Принятие ряда непоследовательных реформ и реорганизации послужило причиной ослабления службы санитарно-эпидемиологического надзора и системы инфекционного контроля», - сказал Президент на третьем заседании НСОД.

По словам Главы государства, необходимо усилить и институционализировать санитарно-эпидемиологическую службу.

«Нужно повернуться к доказавшей свою эффективность модели. В это связи уже начаты работы по созданию нового комитета, будут повышены статус и полномочия главного государственного санитарного врача. Сама жизнь подсказывает эту реформу», - отметил К. Токаев.

«Будут приняты меры по соцзащите специалистов и пересмотрена система подготовки кадров этой службы. Кроме того, необходимо дальнейшее укрепление сотрудничества с зарубежными странами в сфере борьбы с инфекционными болезнями. Система биологической безопасности должна работать по общим стандартам и обеспечивать эффективное межстрановое взаимодействие и реагирование на угрозы», - добавил Президент.

В заключении Глава государства поручил до конца года разработать закон о биологической безопасности РК.