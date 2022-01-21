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Президент призвал бизнес-сообщество начать совместную работу над выстраиванием новой экономической политики

21 Января 2022 11:44
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Президент призвал бизнес-сообщество начать совместную работу над выстраиванием новой экономической политики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал бизнес-сообщество республики начать совместную работу над выстраиванием новой экономической политики, передает коррепондент МИА «Казинформ».

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«Надо перевернуть страницу и начать совместную работу над выстраиванием новой экономической политики, которая должна стать основой нового Казахстана», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями бизнеса.

Глава государства подчеркнул, что основными принципами новой экономической политики должны стать честная конкуренция, прозрачность принимаемых решений, предсказуемость государственной политики, налоговая честность бизнеса, социальная ответственность предпринимателей.

«Абсолютно уверен в том, что в успешной реализации социально-экономических реформ заинтересован именно крупный бизнес, наша буржуазия. Потому что именно бизнес-элите страны есть что терять. Но вместе с тем есть хорошие возможности для дальнейшего расширения своего дела», - добавил Президент.

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#Президент Казахстана   #Бизнес   #Экономика  
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Автор:

Серик Сабеков

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