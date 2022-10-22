Президент присвоил звание «Қазақстанның Еңбек Ері» Дулату Исабекову и Владимиру Розметову

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства присвоил звание «Қазақстанның Еңбек Ері» Дулату Исабекову и Владимиру Розметову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«За выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии и производственной деятельности присвоить высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» Исабекову Дулату – писателю, город Алматы – и Розметову Владимиру Федоровичу – директору ТОО «АтырауАгроӨнімдері», - говорится в тексте указа.