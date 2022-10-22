РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:02, 22 Октябрь 2022 | GMT +6

    Президент присвоил звание «Қазақстанның Еңбек Ері» Дулату Исабекову и Владимиру Розметову

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства присвоил звание «Қазақстанның Еңбек Ері» Дулату Исабекову и Владимиру Розметову, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «За выдающиеся достижения в социально-гуманитарном развитии и производственной деятельности присвоить высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» Исабекову Дулату – писателю, город Алматы – и Розметову Владимиру Федоровичу – директору ТОО «АтырауАгроӨнімдері», - говорится в тексте указа.


    Теги:
    Президент Казахстана Главная Президент
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:23
    Жители ЖК «Аккент» вернулись в свои квартиры после пожара в Алматы
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!