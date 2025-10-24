Глава государства присудил госпремии имени аль-Фараби и Ахмета Байтурсынулы
Президент подписал Указ о присуждении государственных премий Республики Казахстан 2025 года в области науки и техники имени аль-Фараби, гуманитарных наук имени А. Байтурсынулы, передает агенство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Государственная премия Республики Казахстан 2025 года в области науки и техники имени аль-Фараби присуждена:
1) за работу на тему «Атлас гидрогеологических карт Республики Казахстан»:
Абсаметову Малису Кудысовичу – директору товарищества с ограниченной ответственностью «Институт гидрогеологии и геоэкологии имени У.М. Ахмедсафина», доктору геолого-минералогических наук, профессору;
Аязбаеву Рахматулле – генеральному директору товарищества с ограниченной ответственностью «АлматыГидроГеология»;
Кульдееву Ержану Итеменовичу – проректору по науке и корпоративному развитию некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева», кандидату технических наук, профессору;
Муртазину Ермеку Жамшитовичу – заместителю директора по науке товарищества с ограниченной ответственностью «Институт гидрогеологии и геоэкологии имени У. М. Ахмедсафина», кандидату геолого-минералогических наук;
Смоляру Владимиру Александровичу – главному научному сотруднику лаборатории региональной гидрогеологии и геоэкологии товарищества
с ограниченной ответственностью «Институт гидрогеологии и геоэкологии имени У.М. Ахмедсафина», кандидату геолого-минералогических наук;
2) за работу на тему «Разработка экологической безопасной вакуум-термической технологии и организация промышленного производства марочного селена из некондиционного сырья цветной металлургии»:
Кенжалиеву Багдаулету Кенжалиевичу – генеральному директору – председателю правления акционерного общества «Институт металлургии и обогащения», доктору технических наук, профессору;
Володину Валерию Николаевичу – главному научному сотруднику лаборатории вакуумных процессов акционерного общества «Институт металлургии и обогащения», доктору технических и физико-математических наук, профессору;
Оспанову Ержану Арыстанбековичу – директору департамента развития комплексных технологий и планирования инвестиций товарищества с ограниченной ответственностью «Корпорация Казахмыс», доктору технических наук;
Требухову Сергею Анатольевичу – заместителю генерального директора, ведущему научному сотруднику лаборатории вакуумных процессов акционерного общества «Институт металлургии и обогащения», кандидату технических наук, профессору;
Шахалову Александру Александровичу – начальнику управления комплексной переработки техногенного сырья департамента развития комплексных технологий и планирования инвестиций товарищества с ограниченной ответственностью «Корпорация Казахмыс».
Государственная премия Республики Казахстан 2025 года в области гуманитарных наук имени А.Байтурсынулы присуждена:
1) за работу на тему «Серийное издание «Материалы и исследования по археологии Казахстана»:
Самашеву Зайнолле – главному научному сотруднику республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Институт археологии имени А.Х. Маргулана», доктору исторических наук, профессору;
2) за работу на тему «Непрерывная государственность Казахстана в потоке истории. Казахское Государство на европейских и американских картах XV – XIX веков»:
Сыдыкназарову Мухит-Ардагеру Каржаубайулы – директору Научно-исследовательского института современных исследований некоммерческого акционерного общества «Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева», кандидату филологических наук, доктору философии (PhD), профессору.