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Президент принял участие в открытии Общих дебатов 74-й сессии Генассамблеи ООН
24 Сентября 2019 22:15
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НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в открытии Общих дебатов 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
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В ходе Общих дебатов выступили Генеральный секретарь ООН, лидеры Бразилии, США, Египта, Турции, Нигерии, Мальдив, Катара, Швейцарии, Хорватии, Боливии, Иордании, Южной Кореи, Буркина-Фасо, Франции, Чили и Боснии и Герцеговины.
«Выступление Главы государства на Общих дебатах ГА ООН ожидается во второй половине дня, 24 сентября, ориентировочно в 17:30 часов по времени Нью-Йорка», - говорится в сообщении.
Напомним, Глава государства прибыл в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Ключевые слова: Президент Казахстана, США, 74-я Генассамблея ООН,
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