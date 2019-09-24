+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 0 °С
Алматы: 15 °С
USD 386.44 EUR 425.01
RUB 6.07 CNY 54.40
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Президент принял участие в открытии Общих дебатов 74-й сессии Генассамблеи ООН

24 Сентября 2019 22:15
Поделиться:
Президент принял участие в открытии Общих дебатов 74-й сессии Генассамблеи ООН

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в открытии Общих дебатов 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Новости по теме

Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Швейцарской Конфедерации Ули Маурером
Казахстанский опыт ГЧП представят на совещании Генассамблеи ООН Четыре условия сохранения природы назвал президент Чили Район с особыми климатическими условиями построят в Нур-Султане

В ходе Общих дебатов выступили Генеральный секретарь ООН, лидеры Бразилии, США, Египта, Турции, Нигерии, Мальдив, Катара, Швейцарии, Хорватии, Боливии, Иордании, Южной Кореи, Буркина-Фасо, Франции, Чили и Боснии и Герцеговины.

«Выступление Главы государства на Общих дебатах ГА ООН ожидается во второй половине дня, 24 сентября, ориентировочно в 17:30 часов по времени Нью-Йорка», - говорится в сообщении.


Напомним, Глава государства прибыл в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, США, 74-я Генассамблея ООН,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив