Президент принял участие в открытии Общих дебатов 74-й сессии Генассамблеи ООН

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в открытии Общих дебатов 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

В ходе Общих дебатов выступили Генеральный секретарь ООН, лидеры Бразилии, США, Египта, Турции, Нигерии, Мальдив, Катара, Швейцарии, Хорватии, Боливии, Иордании, Южной Кореи, Буркина-Фасо, Франции, Чили и Боснии и Герцеговины.

«Выступление Главы государства на Общих дебатах ГА ООН ожидается во второй половине дня, 24 сентября, ориентировочно в 17:30 часов по времени Нью-Йорка», - говорится в сообщении.





Напомним, Глава государства прибыл в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.







