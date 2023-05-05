Президент принял участие в церемонии вручения госнаград, высших воинских и специальных званий, классных чинов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент принял участие в церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий, классных чинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Глава государства – Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев поздравил участников церемонии с Днем защитника Отечества и Днем Победы. Он отметил, что эти праздники олицетворяют преемственность между старшим поколением, защищавшим Родину в испытаниях прошлого, и поколением воинов независимого государства.
«Казахи – народ со славной историей. Мы потомки великих батыров, не позволивших никому из врагов посягнуть на нашу священную землю. Мы наследники доблестных героев, победивших в страшной войне. Сегодня наши силовые структуры зорко стоят на страже безопасности Казахстана. Долг каждого гражданина — сохранить надежный фундамент нашей государственности. Это также профессиональная обязанность тех, кто посвятил свою жизнь военной службе. Казахстан – миролюбивое государство. Мы поддерживаем дружественные отношения со всеми зарубежными странами. Мы считаем необходимым разрешать любые вопросы между государствами мирным путем. Однако мы не можем проявлять беспечность, в любых условиях важно сохранять бдительность. Укрепление обороноспособности и безопасности нашей страны – одна из важнейших задач», – сказал Глава государства.
«Государство последовательно расширяет поддержку силовых структур. Поэтапно улучшаются инфраструктура и материальное-техническое снабжение, повышается размер денежного довольствия, растут социальные льготы. Военнослужащие, сотрудники специальных и правоохранительных органов, ветераны силовых структур всегда могут рассчитывать на помощь и заботу государства. Служение Отечеству во все времена было высочайшей честью и огромной ответственностью перед народом и будущими поколениями. Каждый из вас вносит весомый вклад в сохранение мира, спокойствия и стабильности на нашей земле. Вы показываете пример подлинного профессионализма и безупречного служения Родине. Среди нас есть герои мирных дней, которые, храня верность присяге, рисковали жизнью во имя защиты Отечества. Их мужество служит хорошим примером для всех, особенно для подрастающего поколения», – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Затем Президент поблагодарил всех соотечественников, обеспечивающих стабильность и безопасность нашего государства.
Глава государства присвоил воинские и специальные звания, классные чины офицерам и вручил государственные награды ряду граждан за мужество и безупречную службу.
«Уважаемые офицеры и солдаты! Поздравляю вас с наградами и присвоенными званиями и чинами! Наш священный долг и высокая честь – быть верными присяге, достойно служить государству и народу», – обратился к собравшимся Президент в завершение своей речи.
Со списком офицеров, которым Глава государства присвоил воинские и специальные звания, классные чины, можно ознакомиться здесь.
Список лиц, награждаемых государственными наградами ко Дню защитника Отечества
орденом «Даңқ» I степени
Хусаинов Марат Рахимович - первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан;
орденом «Даңқ» ІІ степени
Сұлтан Бектөре Жеңісбайұлы - начальник департамента полиции Абайской области Министерства внутренних дел;
Уштаев Куанышбек Ускенбаевич - командующий войсками регионального командования «Восток» Министерства обороны;
Шалабаев Серик Рыскалиевич - прокурор Западно-Казахстанской области;
орденом «Айбын» І степени
Оразалиев Арман Молдиярович - заместитель начальника департамента Министерства внутренних дел;
орденом «Айбын» ІІ степени
Абдибаев Жандос Нарымбетович - заместитель прокурора города Алматы;
Абдыханов Куат Аманбекович - руководитель департамента Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
Басшыбаев Мадияр Бекенович - прокурор Жетысуской области;
Дербишев Мурат Акынбекович - заместитель директора Службы Комитета национальной безопасности;
Жуматаев Таир Каирович – командир войсковой части 97616 Министерства обороны;
Ибраева Сания Хамидовна - начальник службы Службы государственной охраны;
Кожухов Серик Елибаевич - начальник управления Президентского полка «Айбын» Службы государственной охраны;
Нуранов Миржан Кайратович - заместитель начальника департамента Комитета национальной безопасности;
Нұркельдиев Дастан Смағұлұлы - заместитель начальника Главного управления военной полиции Вооруженных сил Республики Казахстан;
Омаров Асхат Нурболович - начальник управления Службы государственной охраны;
Рудковский Денис Иосифович - заместитель начальника департамента Министерства внутренних дел;
Тойчубеков Аскар – Тасбулатович - начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
Утегенов Ерлан Рахимжанович - прокурор города Астаны;
орденом «Айбын» ІІІ степени
Кембаев Адилет Ерикович - помощник командира взвода ГУ «Управление специализированной службы охраны города Алматы» Министерства внутренних дел;
орденом «Құрмет»
Дюсекова Алия Абаевна - заместитель начальника департамента Министерства внутренних дел;
Омаров Галымжан Жумаханович - заместитель начальника Военного клинического госпиталя Министерства обороны;
медалью «Ерлігі үшін»
Байгунаков Азамат Сайранович - начальник штаба – заместитель командира отряда воинской части 5510 регионального командования «Орталық» Национальной гвардии Республики Казахстан;
Дауренқұлов Әділ Еркінұлы - пожарный – спасатель специализированной пожарной части № 1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям;
Искаков Ермек Ержанович - командир отделения специализированной пожарной части № 1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Абайской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;
медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін»
Абзалиев Олжас Кайратпекұлы - старший инспектор Службы государственной охраны;
Дюсенова Раушан Болатовна - начальник управления Комитета национальной безопасности;
Калкузов Ербол Утегенович - начальник управления Комитета национальной безопасности;
Конусбаев Алмас Кудайбергенович - командир снайперского взвода мотострелкового батальона войсковой части 10810 Министерства обороны;
Нугыманов Бакытжан Зейнуллаевич - следователь по особо важным делам Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Кызылординской области;
Омаров Женис Омарович - офицер по особо важным делам Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Алматинской области;
Снадинов Айдос Шинбаевич - заместитель начальника управления Департамента Комитета национальной безопасности по Актюбинской области.