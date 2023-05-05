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Президент принял участие в церемонии вручения госнаград, высших воинских и специальных званий, классных чинов

Редактор:  
Ринат Дусумов
5 Мая 2023, 13:20
Президент принял участие в церемонии вручения госнаград, высших воинских и специальных званий, классных чинов Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент принял участие в церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий, классных чинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства – Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев поздравил участников церемонии с Днем защитника Отечества и Днем Победы. Он отметил, что эти праздники олицетворяют преемственность между старшим поколением, защищавшим Родину в испытаниях прошлого, и поколением воинов независимого государства.

«Казахи – народ со славной историей. Мы потомки великих батыров, не позволивших никому из врагов посягнуть на нашу священную землю. Мы наследники доблестных героев, победивших в страшной войне. Сегодня наши силовые структуры зорко стоят на страже безопасности Казахстана. Долг каждого гражданина — сохранить надежный фундамент нашей государственности. Это также профессиональная обязанность тех, кто посвятил свою жизнь военной службе. Казахстан – миролюбивое государство. Мы поддерживаем дружественные отношения со всеми зарубежными странами. Мы считаем необходимым разрешать любые вопросы между государствами мирным путем. Однако мы не можем проявлять беспечность, в любых условиях важно сохранять бдительность. Укрепление обороноспособности и безопасности нашей страны – одна из важнейших задач», – сказал Глава государства.

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Как подчеркнул Президент, повышение обороноспособности, укрепление системы национальной безопасности, обеспечение верховенства закона и правопорядка являются незыблемыми приоритетами нашей страны.

«Государство последовательно расширяет поддержку силовых структур. Поэтапно улучшаются инфраструктура и материальное-техническое снабжение, повышается размер денежного довольствия, растут социальные льготы. Военнослужащие, сотрудники специальных и правоохранительных органов, ветераны силовых структур всегда могут рассчитывать на помощь и заботу государства. Служение Отечеству во все времена было высочайшей честью и огромной ответственностью перед народом и будущими поколениями. Каждый из вас вносит весомый вклад в сохранение мира, спокойствия и стабильности на нашей земле. Вы показываете пример подлинного профессионализма и безупречного служения Родине. Среди нас есть герои мирных дней, которые, храня верность присяге, рисковали жизнью во имя защиты Отечества. Их мужество служит хорошим примером для всех, особенно для подрастающего поколения», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Затем Президент поблагодарил всех соотечественников, обеспечивающих стабильность и безопасность нашего государства.

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Глава государства присвоил воинские и специальные звания, классные чины офицерам и вручил государственные награды ряду граждан за мужество и безупречную службу.

«Уважаемые офицеры и солдаты! Поздравляю вас с наградами и присвоенными званиями и чинами! Наш священный долг и высокая честь – быть верными присяге, достойно служить государству и народу», – обратился к собравшимся Президент в завершение своей речи.

Со списком офицеров, которым Глава государства присвоил воинские и специальные звания, классные чины, можно ознакомиться здесь.


Список лиц, награждаемых государственными наградами ко Дню защитника Отечества

орденом «Даңқ» I степени

Хусаинов Марат Рахимович - первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан;

орденом «Даңқ» ІІ степени

Сұлтан Бектөре Жеңісбайұлы - начальник департамента полиции Абайской области Министерства внутренних дел;

Уштаев Куанышбек Ускенбаевич - командующий войсками регионального командования «Восток» Министерства обороны;

Шалабаев Серик Рыскалиевич - прокурор Западно-Казахстанской области;

орденом «Айбын» І степени

Оразалиев Арман Молдиярович - заместитель начальника департамента Министерства внутренних дел;

орденом «Айбын» ІІ степени

Абдибаев Жандос Нарымбетович - заместитель прокурора города Алматы;

Абдыханов Куат Аманбекович - руководитель департамента Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;

Басшыбаев Мадияр Бекенович - прокурор Жетысуской области;

Дербишев Мурат Акынбекович - заместитель директора Службы Комитета национальной безопасности;

Жуматаев Таир Каирович – командир войсковой части 97616 Министерства обороны;

Ибраева Сания Хамидовна - начальник службы Службы государственной охраны;

Кожухов Серик Елибаевич - начальник управления Президентского полка «Айбын» Службы государственной охраны;

Нуранов Миржан Кайратович - заместитель начальника департамента Комитета национальной безопасности;

Нұркельдиев Дастан Смағұлұлы - заместитель начальника Главного управления военной полиции Вооруженных сил Республики Казахстан;

Омаров Асхат Нурболович - начальник управления Службы государственной охраны;

Рудковский Денис Иосифович - заместитель начальника департамента Министерства внутренних дел;

Тойчубеков Аскар – Тасбулатович - начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Утегенов Ерлан Рахимжанович - прокурор города Астаны;

орденом «Айбын» ІІІ степени

Кембаев Адилет Ерикович - помощник командира взвода ГУ «Управление специализированной службы охраны города Алматы» Министерства внутренних дел;

орденом «Құрмет»

Дюсекова Алия Абаевна - заместитель начальника департамента Министерства внутренних дел;

Омаров Галымжан Жумаханович - заместитель начальника Военного клинического госпиталя Министерства обороны;

медалью «Ерлігі үшін»

Байгунаков Азамат Сайранович - начальник штаба – заместитель командира отряда воинской части 5510 регионального командования «Орталық» Национальной гвардии Республики Казахстан;

Дауренқұлов Әділ Еркінұлы - пожарный – спасатель специализированной пожарной части № 1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Министерства по чрезвычайным ситуациям;

Искаков Ермек Ержанович - командир отделения специализированной пожарной части № 1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Абайской области Министерства по чрезвычайным ситуациям;

медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін»

Абзалиев Олжас Кайратпекұлы - старший инспектор Службы государственной охраны;

Дюсенова Раушан Болатовна - начальник управления Комитета национальной безопасности;

Калкузов Ербол Утегенович - начальник управления Комитета национальной безопасности;

Конусбаев Алмас Кудайбергенович - командир снайперского взвода мотострелкового батальона войсковой части 10810 Министерства обороны;

Нугыманов Бакытжан Зейнуллаевич - следователь по особо важным делам Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Кызылординской области;

Омаров Женис Омарович - офицер по особо важным делам Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Алматинской области;

Снадинов Айдос Шинбаевич - заместитель начальника управления Департамента Комитета национальной безопасности по Актюбинской области.

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