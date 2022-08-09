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Президент принял Премьер-Министра Алихана Смаилова
9 Августа 2022 17:38

Президент принял Премьер-Министра Алихана Смаилова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад Премьер-министра об итогах социально-экономического развития страны за январь-июль 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

По словам Алихана Смаилова, за отчетный период рост ВВП составил 3,2%. Производство товаров увеличилось на 3,3%, объем услуг вырос на 2,4%. Наибольший рост показали такие отрасли, как строительство, торговля, обрабатывающая промышленность, транспорт и связь.

Премьер-Министр проинформировал Президента о мерах по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары. Правительство продолжает исполнение плана по обеспечению продовольственной безопасности на 2022-2024 годы.

Глава Правительства доложил о работе по снижению уровня инфляции, демонополизации экономики, развитию транзитно-транспортного потенциала. Алихан Смаилов также рассказал о реализации пула инвестиционных проектов на 22,2 трлн тенге.

Кроме того, Премьер-Министр представил Главе государства прогноз социально-экономического развития Казахстана на 2023-2025 годы.

Президент отметил необходимость продолжения структурных преобразований и демонополизации экономики, усиления поддержки предпринимательства, а также важность обеспечения повышения доходов населения.


Фото: akorda.kz



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