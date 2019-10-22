Президент принял председателя РОО «Организация ветеранов»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя РОО «Организация ветеранов» Бактыкожу Измухамбетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущей деятельности республиканского общественного объединения «Организация ветеранов», в частности, о работе в рамках проекта «Дәнекер», который осуществляется в соответствии с Законом «О медиации». Б. Измухамбетов рассказал о реализации совместных проектов «Организации ветеранов» и Федерации профсоюзов Республики Казахстан.

Президенту Казахстана была представлена информация о подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проекте Закона «О ветеранах».

Касым-Жомарт Токаев отметил важность качественной подготовки данного законопроекта. Глава государства призвал участников ветеранского движения активно содействовать решению вопросов, обозначенных в Послании, а также участвовать в широком разъяснении проходящих в стране реформ населению.