Президент принял председателя Ассоциации инвесторов Казахстана Болата Акчулакова

В ходе встречи Президенту Касым-Жомарту Токаеву были представлены ключевые инициативы и приоритетные направления деятельности Ассоциации инвесторов, созданного во исполнение его поручения по итогам февральской встречи с представителями крупного бизнеса.

Обсуждена обширная повестка, отражающая роль Ассоциации как моста между инвесторами и государством, в том числе первоочередные задачи по либерализации экономики, дерегулированию, внедрению цифровых решений и технологий искусственного интеллекта в систему государственного управления.

Кроме того, затронуты вопросы модернизации налоговой системы, совершенствования антимонопольной политики, повышения эффективности приватизации и реформирования системы государственных закупок.

Болат Акчулаков представил предложения по запуску национального рейтинга ответственного бизнеса.

Глава государства поддержал высказанные инициативы и подчеркнул важность их реализации для улучшения инвестиционного климата и обеспечения устойчивого экономического роста.