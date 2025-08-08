РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    15:32, 08 Август 2025 | GMT +5

    Президент принял председателя Ассоциации инвесторов Казахстана Болата Акчулакова

    Глава государства принял председателя Ассоциации инвесторов Казахстана Болата Акчулакова, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Глава государства принял председателя Ассоциации инвесторов Казахстана Болата Акчулакова
    Фото: Акорда

    В ходе встречи Президенту Касым-Жомарту Токаеву были представлены ключевые инициативы и приоритетные направления деятельности Ассоциации инвесторов, созданного во исполнение его поручения по итогам февральской встречи с представителями крупного бизнеса.

    Обсуждена обширная повестка, отражающая роль Ассоциации как моста между инвесторами и государством, в том числе первоочередные задачи по либерализации экономики, дерегулированию, внедрению цифровых решений и технологий искусственного интеллекта в систему государственного управления.

    Кроме того, затронуты вопросы модернизации налоговой системы, совершенствования антимонопольной политики, повышения эффективности приватизации и реформирования системы государственных закупок.

    Болат Акчулаков представил предложения по запуску национального рейтинга ответственного бизнеса.

    Глава государства поддержал высказанные инициативы и подчеркнул важность их реализации для улучшения инвестиционного климата и обеспечения устойчивого экономического роста.

    Аружан Сердалина
