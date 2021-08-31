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Президент принял отставку министра обороны Нурлана Ермекбаева

31 Августа 2021 13:05
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Президент принял отставку министра обороны Нурлана Ермекбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства принял отставку министра обороны РК Нурлана Ермекбаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

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«Президент Касым-Жомарт Токаев, рассмотрев рапорт министра обороны Нурлана Ермекбаева с просьбой об отставке, принял ее», - сообщил в Facebook Берик Уали.

Ранее в пресс-службе Минобороны РК сообщили о том, что глава ведомства Нурлан Ермекбаев готов подать в отставку после ликвидации последствий взрывов, произошедших в Жамбылской области.

Напомним, 26 августа т.г. в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов. Причины возгорания устанавливаются. На месте работает комиссия Министерства обороны РК.

Число погибших при взрывах в Жамбылской области достигло 15 человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа днем общенационального траура.


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#Президент Казахстана   #Отставки    #Армия   #Минобороны РК   #Взрывы в Жамбылской области  
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