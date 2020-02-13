Президент принял общественного деятеля Адиля Ахметова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи были обсуждены проблемные вопросы перехода алфавита казахского языка на латинскую графику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.В ходе встречи были обсуждены проблемные вопросы перехода алфавита казахского языка на латинскую графику.

По мнению Адиля Ахметова, необходимо тщательно, без спешки изучить поступающие предложения, при их анализе опираясь на научный подход.

Также были рассмотрены и другие актуальные вопросы общественной жизни страны.