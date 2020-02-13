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Президент принял общественного деятеля Адиля Ахметова
13 Февраля 2020 19:23
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи были обсуждены проблемные вопросы перехода алфавита казахского языка на латинскую графику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.В ходе встречи были обсуждены проблемные вопросы перехода алфавита казахского языка на латинскую графику.
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По мнению Адиля Ахметова, необходимо тщательно, без спешки изучить поступающие предложения, при их анализе опираясь на научный подход.
Также были рассмотрены и другие актуальные вопросы общественной жизни страны.
Ключевые слова: Президент Казахстана,
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