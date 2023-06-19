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Президент принял митрополита Астанайского и Казахстанского Александра

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
19 Июня 2023, 16:39
Президент принял митрополита Астанайского и Казахстанского Александра Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи Глава государства отметил значительный вклад Православной церкви Казахстана в укрепление государственно-конфессиональных отношений, продвижение духовных ценностей и межрелигиозного диалога, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент подчеркнул, что благодаря общим усилиям в нашей стране обеспечивается мирное сосуществование представителей многочисленных этносов, исповедующих различные религии.

В этом контексте Президент обратил внимание на важность сохранения конструктивного взаимодействия в вопросах поддержания духовной деятельности Православной церкви в Казахстане, а также на необходимость развития социальных и просветительских программ.

В свою очередь митрополит Александр выразил поддержку в укреплении мира и единства на благо процветания Казахстана и подарил Президенту впервые изданный на казахском языке молитвослов.

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Президент Казахстана   Религия   Акорда  
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