Новости Казахстана и мира - свежие новости дня на inform.kz

Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Президент принял министра информации и общественного развития Дархана Кыдырали

Редактор:  
Артем Волков
10 Августа 2023, 15:04
Президент принял министра информации и общественного развития Дархана Кыдырали Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главе государства был представлен отчет о работе министерства в сферах информации, общественного развития, религии и межэтнических отношений, гражданского общества, молодежной и семейной политики, передает МИА «Казинформ».

По словам Дархана Кыдырали, особое внимание уделяется производству отечественных телесериалов и популяризации их за рубежом, повышению медиаграмотности, а также активизации сотрудничества с гражданским сектором.

Президент подчеркнул необходимость укрепления взаимодействия с институтами гражданского общества на всех уровнях, а также указал на важность широкого обсуждения с общественностью актуальных вопросов.

Касым-Жомарт Токаев поручил министру обеспечить эффективную реализацию программ в области молодежной политики, уделять особое внимание деятельности религиозных объединений и межэтническим отношениям.


Президент Казахстана   Акорда   МИОР  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно