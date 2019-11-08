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Президент принял известного французского политического деятеля
8 Ноября 2019 17:07
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев принял известного французского политического деятеля, президента ассоциации «Attali and Associes» Жака Аттали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
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Актуальные вопросы международной повестки дня, перспективы развития двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Францией, в том числе в контексте планируемого официального визита Президента Франции Эммануэля Макрона в Казахстан стали предметом обсуждения Главы государства с Жаком Аттали.
Французский политик поблагодарил Президента за возможность встречи и дал высокую оценку проводимым в Казахстане реформам.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Франция,
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