Президент принял исполнительного директора Секретариата СВМДА
В данном контексте исполнительный директор Секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай проинформировал о ходе реализации инициатив Главы государства по созданию Совета мудрецов и преобразованию Форума аналитических центров СВМДА в постоянно действующую консультативную площадку.
В ходе встречи Касым-Жомарту Токаеву также сообщили о том, что в рамках СВМДА было проведено около 50 мероприятий, направленных на укрепление доверия и сотрудничества на азиатском континенте.
Кроме того, Кайрат Сарыбай рассказал об основных итогах недавно состоявшейся встречи глав внешнеполитических ведомств Совещания, а также поделился планами по подготовке к предстоящему в 2022 году VI Саммиту СВМДА в Нур-Султане.
Президент Казахстана акцентировал внимание на важности качественной подготовки к предстоящей встрече на высшем уровне, в том числе проработки ее содержательной части и организационных аспектов.