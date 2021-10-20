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    18:36, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    Президент принял исполнительного директора Секретариата СВМДА

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация об итогах первого года казахстанского председательства в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Отдельное внимание было уделено проводимой работе по институциональному развитию форума как одного из приоритетов текущей деятельности Секретариата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    В данном контексте исполнительный директор Секретариата СВМДА Кайрат Сарыбай проинформировал о ходе реализации инициатив Главы государства по созданию Совета мудрецов и преобразованию Форума аналитических центров СВМДА в постоянно действующую консультативную площадку.

    В ходе встречи Касым-Жомарту Токаеву также сообщили о том, что в рамках СВМДА было проведено около 50 мероприятий, направленных на укрепление доверия и сотрудничества на азиатском континенте.

    Кроме того, Кайрат Сарыбай рассказал об основных итогах недавно состоявшейся встречи глав внешнеполитических ведомств Совещания, а также поделился планами по подготовке к предстоящему в 2022 году VI Саммиту СВМДА в Нур-Султане.

    Президент Казахстана акцентировал внимание на важности качественной подготовки к предстоящей встрече на высшем уровне, в том числе проработки ее содержательной части и организационных аспектов.


    Теги:
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