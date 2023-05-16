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Президент принял годовой отчет Национального банка

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
16 Мая 2023, 12:57
Президент принял годовой отчет Национального банка Фото: akorda.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Акорде под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялось совещание, на котором был заслушан отчет о деятельности Национального банка за 2022 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В мероприятии приняли участие председатель Национального банка Галымжан Пирматов, первый заместитель руководителя Администрации Президента Тимур Сулейменов, заместитель Премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев, председатель Агентства по развитию и регулированию финансового рынка Мадина Абылкасымова, министр национальной экономики Алибек Куантыров.

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклады об итогах реализации денежно-кредитной политики за 2022 год, мерах по обеспечению финансовой стабильности и состоянии золотовалютных резервов Нацбанка, а также активах Национального фонда.

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Президент был проинформирован о том, что по итогам 2022 года долларизация снизилась до 31,6%, объем кредитования банками второго уровня экономики увеличился на 23,3% до 22,8 трлн тенге, в том числе кредиты бизнесу – на 13,9% до 9,6 трлн тенге. Кредиты экономике в расширенном определении за 2022 год выросли на 21,7% и по состоянию на 1 января 2023 года составили 28,9 трлн тенге.

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По данным Национального банка, валовые международные резервы за 2022 год увеличились на 1,2 млрд долларов и составили 90,8 млрд долларов, в том числе золотовалютные резервы – 35,1 млрд долларов, активы Национального фонда – 55,7 млрд долларов. Доходность пенсионных активов ЕНПФ с момента консолидации в 2014 году в годовом выражении составила 9,33%.

По информации Нацбанка, международные рейтинговые агентства Fitch Ratings и S&P Global Ratings подтвердили суверенный рейтинг Казахстана на уровне «ВВВ» с прогнозом «стабильный».

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Глава государства отметил, что основными проблемами экономики остаются инфляция, макроэкономическая и энергетическая нестабильность.

«Международные организации прогнозируют значительное замедление глобального роста с 6,2% в 2021 году до 3,4% по оценкам МВФ и усиление ценового давления. Все это влияет на экономическое развитие нашей страны и указывает на необходимость еще более слаженной и эффективной работы Правительства, Национального банка и других государственных органов», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По итогам обсуждения Президент одобрил годовой отчет.

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Президент Казахстана   Правительство РК   Нацбанк Казахстана   Акорда   Экономика  
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