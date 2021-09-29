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    18:43, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Президент принял главу Счетного комитета

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Счетного комитета Наталью Годунову. Главе государства был представлен доклад о результатах предварительной оценки проекта республиканского бюджета на 2022-2024 годы, перелает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Согласно информации Натальи Годуновой, оценка проведена по девяти приоритетным направлениям расходов за трехлетний период на сумму 3,2 трлн тенге, в том числе по запланированным на 2022 год средствам – на 1,2 трлн тенге. По итогам рассмотрения Счетный комитет предлагает оптимизировать расходы на 1,16 трлн тенге, из них 306,3 млрд тенге – в 2022 году. Отмечен ряд недостатков в процессе формирования бюджета и даны конкретные рекомендации по их устранению.

    Председатель Счетного комитета также отчиталась о предварительных итогах отдельных аудиторских мероприятий.

    По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений по совершенствованию деятельности органов государственного аудита и финансового контроля.


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