Президент принял главу АО «Группа компаний Allur» Андрея Лаврентьева

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя совета директоров АО «Группа компаний Allur» Андрея Лаврентьева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе компании по развитию машиностроения, повышению компетенций инженерных кадров и привлечению иностранных инвестиций.

Президенту было доложено о действующих производствах, на которых сегодня трудятся более 6 тысяч казахстанцев, и о перспективных проектах. В Костанае начнется строительство нового завода по производству автомобилей Kia совместно с южнокорейским производителем Kia Corporation.

Андрей Лаврентьев отдельно сообщил о работе в сфере образования. Компанией в Костанайском колледже автомобильного транспорта открыто обучение техническим специальностям на государственном языке, ведется работа с учебными заведениями по дуальному образованию студентов, создана Высшая инженерная школа Allur.

Глава государства подчеркнул важность развития отечественного машиностроения, а также актуальность повышения квалификации местных инженерно-технических специалистов.