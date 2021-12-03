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Президент принял главу Агентства по противодействию коррупции

3 Декабря 2021 18:36
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Президент принял главу Агентства по противодействию коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по противодействию коррупции Марата Ахметжанова, передает МИА «Казинформ» со ссылкрй на Акорду.

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Руководитель антикоррупционного ведомства представил Президенту отчет о результатах деятельности Агентства за 11 месяцев 2021 года.

В текущем году зарегистрировано 1576 коррупционных правонарушений. Изобличено 1280 лиц, из них 159 руководителей государственных органов различных уровней. В бюджет возмещено более 20 миллиардов тенге причиненного ущерба.

Марат Ахметжанов доложил об итогах комплексного анализа сферы субсидирования в сельском хозяйстве, ситуации в транспортной сфере и результатах досудебных расследований по уголовным делам.

Касым-Жомарт Токаев также был проинформировал о ходе исполнения его поручения по разработке Концепции антикоррупционной политики на 2022-2026 годы.

Глава государства дал положительную оценку работы Антикоррупционной службы и одобрил новые подходы к противодействию коррупции.


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#Президент Казахстана   #Борьба с коррупцией  
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