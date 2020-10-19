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Президент принял Генерального прокурора РК

19 Октября 2020, 20:08
Президент принял Генерального прокурора РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял Генерального прокурора Гизата Нурдаулетова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об итогах работы по приоритетным направлениям деятельности органов прокуратуры.

Гизат Нурдаулетов доложил о ходе выполнения поручений Главы государства по усилению борьбы с преступностью, координации правоохранительных и иных органов по обеспечению правопорядка.

По его словам, за истекший период число преступлений в стране снизилось почти на треть. Вдвое меньше зарегистрировано краж, разбойных нападений, грабежей, хулиганств.

Генеральный Прокурор проинформировал Президента, что в рамках надзора за соблюдением законности в досудебном расследовании прокурорами прекращено необоснованное уголовное преследование в отношении 63 лиц, отменено 17 тысяч незаконных постановлений о прекращении и прерывании сроков расследования.

Главе государства также сообщили о работе по защите бизнеса и пресечению незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность в рамках уголовного процесса, а также со стороны контролирующих органов.

Касым-Жомарту Токаеву доложили о мерах, принимаемых прокурорами по обеспечению законности в социально-экономической сфере, а также о результатах проверок по соблюдению законодательства при его применении в отдельных отраслях деятельности государственных органов.

По итогам встречи Глава государства дал Генеральному Прокурору ряд конкретных поручений.


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