+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 27 °С
Алматы: 27 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Президент принял акима Восточно-Казахстанской области

19 Августа 2021 16:57
Поделиться:
Президент принял акима Восточно-Казахстанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял акима Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Новости по теме
Глава государства принял спецпредставителя ЕС по Центральной Азии Тери Хакалу
Президент Казахстана провел встречу с Председателем Правительства России Первая ветровая электростанция строится в Костанайской области Тургусунская ГЭС в Восточно-Казахстанской области успешно введена в эксплуатацию

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет Даниала Ахметова о социально-экономической ситуации в регионе.

По словам акима, объем производства, в частности, индекс физического роста, составил 5 %, инвестиции в основной капитал выросли более чем на 5 %. Обеспечен рост показателей в сельском хозяйстве и строительстве.

В ходе встречи были рассмотрены перспективы дальнейшего развития экономики. В частности, речь шла о завершении второй очереди металлургического комплекса «Актогай», что позволит вдвое увеличить производственные мощности данного объекта.

Президент был проинформирован о готовности региона перейти к традиционному формату обучения. Персонал учреждений образования прошел вакцинацию. В целом по региону темпы вакцинации составляют 10 тысяч человек в день. К концу сентября основной контингент будет привит первым компонентом, а к концу октября – вторым. Всего планируется вакцинировать 747 тысяч жителей области.

Даниал Ахметов также проинформировал Главу государства об исполнении поручений в сфере развития массового спорта. Для дальнейшей поддержки школьного спорта дополнительно выделено 890 млн тенге. На сегодняшний день свыше 50% школьников имеют возможность заниматься спортом. В этом году планируется завершить строительство 15 крупных спортивных сооружений.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость исполнения государством социальных обязательств, включая оказание поддержки многодетным и малообеспеченным семьям.

Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Восточно-Казахстанская область  
Поделиться:
Новости по теме
Глава государства принял спецпредставителя ЕС по Центральной Азии Тери Хакалу
Президент Казахстана провел встречу с Председателем Правительства России
Первая ветровая электростанция строится в Костанайской области
Тургусунская ГЭС в Восточно-Казахстанской области успешно введена в эксплуатацию
Популярное
1 Назначен прокурор города Косшы Акмолинской области
2 Аким Алматы пригрозил бизнесменам более жесткими ограничениями
3 В Нур-Султане запустят новый городской маршрут
4 Миссию ООН по содействию Афганистану временно разместят в Алматы
5 Видео с привязанными к унитазам детьми прокомментировали в Атырау
6 Сильная жара, грозы, град: штормовые предупреждения в регионах Казахстана
Читайте также
Заблудившуюся девочку нашли в Семее
Опубликовано видео выступления Главы государства на церемонии открытия бюста Абая в Сеуле
Назначен прокурор города Косшы Акмолинской области
Аким Алматы пригрозил бизнесменам более жесткими ограничениями
В Нур-Султане запустят новый городской маршрут
Миссию ООН по содействию Афганистану временно разместят в Алматы
Видео с привязанными к унитазам детьми прокомментировали в Атырау
Сильная жара, грозы, град: штормовые предупреждения в регионах Казахстана
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив